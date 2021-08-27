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Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol - Son Dakika

Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol

27.08.2021 19:16
Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol, System.String[]

TRABZON'da fındık bahçesinde başına 'yorgun mermi' isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın (15) ailesi kent meydanında açıklama yaptı.

TRABZON'da fındık bahçesinde başına 'yorgun mermi' isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın (15) ailesi kent meydanında açıklama yaptı. Acılı baba Mustafa Atıcı, "15 yaşında oğlumu toprağa koydum. Başka insanlar bu acıyı yaşamasın. Lütfen havaya silah sıkmayın. Havaya sıktığınız her mermi benim oğlumun katilidir" derken, anne Asiye Atıcı da, "Bunu yapan lütfen teslim olsun" çağrısında bulundu.

Olay, 11 Ağustos'ta Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a gelen Emir Yuşa Atıcı, aile bireylerinin fındık topladığı bahçede aniden düştü. Atıcı'nın başından kanlar geldiğini gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Atıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atıcı'nın maganda kurşununun hedefi olduğunu, yorgun merminin sağ kulağının arkasından giriş yaparak omuriliğine saplandığı tespit edildi. Ameliyata alınan Emir Yuşa Atıcı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

'BAŞKA CANLAR YANMASIN'Emir Yuşa Atıcı'nın ailesi kent meydanında basın açıklaması yaptı. Hayatını kaybeden çocuğun annesi Asiye Atıcı, oğlunun çantasını göstererek, "Bakın bunun üzerinde çocuğumun kanı var. Eğer o vicdanla rahat yatıp uyuyabiliyorsa bunu yapan lütfen gidip kendi teslim olsun. Bu ilk değil, belki son da olmayacak ama başka canlar yanmasın, çocuklar, büyükler ölmesin" diye seslendi.'NASIL UYUYORSUN?'Gözyaşları içerisinde konuşan baba Mustafa Atıcı da "Havaya sıkılan her mermi katil mermidir. Sonuçta bu mermi havada kalmayacak, yere inecektir. İndiği yerde de benim oğlum gibi, kuzum gibi birçok insana isabet ediyor. Bunlara artık bir son verilmesi lazım. Vatandaşlar olarak buna duyarlılık göstermemiz lazım. 15 yaşında oğlumu toprağa koydum. Başka insanlar bu acıyı yaşamasın. Lütfen havaya silah sıkmayın. Havaya sıktığınız her mermi benim oğlumun katilidir. Bunu bilin ki ahrette iki elim yakanızdadır. Silahı elinize aldığınızda lütfen benim oğlum gözünüzün önüne gelsin. Benim oğlumu hatırlayın, bizi hatırlayın" dedi. 'NASIL UYUYORSUN, BE8N 16 GÜNDÜR UYUYAMIYORUM'Oğlunu vuran kişiye seslenen Atıcı, "Gel lütfen karşımıza çık. Nasıl uyuyorsun? Ben 16 gündür uyuyamıyorum, sen nasıl uyuyorsun? Bilmiyor musun yaptığın şeyi. Kesinlikle biliyorsun. Kim olduğunu da ne yaptığını da biliyorsun. 16 gündür aile boyu uyuyamıyoruz. Ne yediğimizi içtiğimizi bilmiyoruz" diye konuştu.   'SİLAH İŞİ YOK OLSUN'

Emir Yuşa Atıcı'nın dedesi Yaşar Hamarat ise "Bunu yakalasınlar. Başka acıları kimse çekmesin. Bu silah işi yok olsun, hepsi toplansın alınsın. Devletimizden bunu bekliyoruz. 40 sene önce de 16 yaşında bir kızımızı kaybettik.  Her zaman mermi atıyorlar. Kuru sıkı diyorlar. Hepsini toplamaları lazım" dedi.


Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol
Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol
Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol
Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol
Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol
Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol
Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol
Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol
Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol
Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol
Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol
Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol
Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol

Mustafa Atıcı, Trabzon, Fındık, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yorgun mermiyle ölen Emir Yuşa'nın ailesinden katile çağrı: Teslim ol - Son Dakika


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