Son Dakika Haberleri: Yorgun Vaşak Görüntülendi

Yorgun Vaşak Görüntülendi

41 dakika önce

ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Yedigöl köyü yakınlarındaki ağaç dibinde bir vaşak görüntülendi.

Yorgun Vaşak Görüntülendi, System.String[]
ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Yedigöl köyü yakınlarındaki ağaç dibinde bir vaşak görüntülendi. Vaşağı görüntüleyen Bülent Erkan, "Sanırım avının peşinde koşmuş ve yorgun düşmüştü" dedi.

Türkiye'de bulunan en büyük kedi türlerinden biri olan vaşak, Yedigöl köyünün kırsal kesiminde görüldü. Karlı arazide ağaç dibindeki vaşak, köy halkından Bülent Erkan tarafından görüntülendikten sonra ormanlık alana kaçtı. Vaşağı görüntüleyen köyde 'Dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan, doğada bugüne kadar ayı, kurt, geyik gibi birçok yaban hayvan çektiğini ancak kez bir vaşakla karşılaştığını söyledi. Vaşağın nefes nefese kaldığı için bir süre dinlendiğini belirten Erkan, "Sanırım avının peşinde koşmuş ve yorgun düşmüştü. Beni fark edince gitti" dedi - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:31 Kaynak: DHA

Türkiye, İspir, Güncel
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