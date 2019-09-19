Yorgun ve bitkin halde bulunan şahin, yetkililere teslim edildi
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yorgun ve bitkin halde bulunan şahin, Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:40 Kaynak: AA
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yorgun ve bitkin halde bulunan şahin, Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Esenli Mahallesi'nde yaşayan Ali Demirci, akşam saatlerinde bahçeye gittiğinde uçmakta zorluk çeken bir şahin gördü.
Şahini yakalayıp bir kutuya koyan ve besleyen Demirci, daha sonra hayvanı Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Veteriner kontrolünden geçirildikten sonra yiyecek ve su verilen şahin, bir süre dinlendirildikten sonra doğaya bırakıldı.
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