Yorgunluk fotoğrafı sosyal medyaya düşen tekniker konuştu - Son Dakika

Yorgunluk fotoğrafı sosyal medyaya düşen tekniker konuştu

Anestezi teknikeri fotoğraf çekildiği andaki yorgunluğunu anlattı

Anestezi Teknikeri Ali Şanda:

"Fotoğraf, bir hastamıza müdahale ettiğimiz andan sonra hemşire arkadaşla yorulup kendimizi yere bıraktığımız bir ana aittir"

ŞANLIURFA - Harran Üniversitesi Pandemi Servisinde gönüllü olarak çalışan Anestezi Teknikeri Muhammed Ali Şanda, yorgun ve bitkin anında çekilmiş fotoğrafı hakkında açıklama yaparak, "Fotoğraf, bir hastamıza müdahale ettiğimiz andan sonra hemşire arkadaşla yorulup kendimizi yere bıraktığımız bir ana aittir" dedi.

Harran Üniversitesi Pandemi Servisinde gönüllü olarak çalışan Anestezi Teknikeri Muhammed Ali Şanda'nın serviste yorgun ve bitkin anına ait çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya yansıyarak, kullanıcıların olumlu tepkilerine neden olmuştu. Fotoğrafını görünce ne kadar yorgun olduğunu fark ettiğini daha iyi anladığını belirten Şanda, herkesin, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak sağlık çalışanlarına yardımcı olabileceğini söyledi. Fotoğrafın çekildiği anı da anlatan Anestezi Teknikeri Şanda, " Türkiye'de pozitif vaka sayılarının artmasıyla birlikte gönüllü olarak pandemi servislerinde çalışmak istediğimi sundum. Uygun bir zamanda da Covid-19 servislerinde çalışmaya başladım. Fotoğraf, bir hastamıza müdahale ettiğimiz andan sonra hemşire arkadaşla yorulup kendimizi yere bıraktığımız bir ana aittir. Daha sonra fotoğrafa baktığımızda ne kadar yorgun ve bitkin olduğumuzu gördük. Bu yorgunluğumuza karşın olarak vatandaşlarımızdan tek ricamız sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymasıdır. Eğer vatandaşlarımız bu kurallara uyarsa hastanelerde hasta sayılarımız azalmış olur ve daha az yorulmuş oluruz" diye konuştu.