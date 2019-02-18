Son Dakika Haberleri: Yorgunluktan Yere Çöken Atını Tekmeledi

Yorgunluktan Yere Çöken Atını Tekmeledi

11 dakika önce

KAYSERİ'de sahibinin, atık kağıt yüklü arabayı çekerken yorgunluktan yere çöken atını kırbaçlayıp tekmeleyerek kaldırmaya çalışması tepki çekti.

Yorgunluktan Yere Çöken Atını Tekmeledi, System.String[]
KAYSERİ'de sahibinin, atık kağıt yüklü arabayı çekerken yorgunluktan yere çöken atını kırbaçlayıp tekmeleyerek kaldırmaya çalışması tepki çekti.

Olay, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Atık kağıt yüklü arabayı çeken at, yorgunluk nedeniyle yere çöktü. Sahibi, önce kırbaçlayarak, sonra da tekmeleyerek atı kaldırmaya çalıştı. Çevredekiler, "Neden hala vuruyorsun, zabıtayı çağır" diyerek atın sahibine tepki gösterdi. Cep telefonuyla görüntülenen kimliği belirsiz kişi, uyarılara aldırmadı ve atı kaldırıp yola devam etti. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:09 Kaynak: DHA

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