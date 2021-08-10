Üye Girişi
Yoroz, dağ sporuna açılıyor - Son Dakika

Yoroz, dağ sporuna açılıyor

10.08.2021 13:44
Yoroz, dağ sporuna açılıyor, System.String[]

Ordu'da doğa ile iç içe yürüyüşlerin yapılabildiği, zirvesinden Ordu, Giresun ve havanın net olduğu dönemlerde Trabzon'un ilçelerinin de görülebildiği 900 metre yüksekliğindeki Yoroz Tepesi, dağcılık ve kaya tırmanış sporlarına açılıyor.

Ordu'da doğa ile iç içe yürüyüşlerin yapılabildiği, zirvesinden Ordu, Giresun ve havanın net olduğu dönemlerde Trabzon'un ilçelerinin de görülebildiği 900 metre yüksekliğindeki Yoroz Tepesi, dağcılık ve kaya tırmanış sporlarına açılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı çalışmalarla Yoroz Kent Ormanı'nda tırmanış parkuru oluşturularak yeni sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan ve bünyesinde barındırdığı doğal tırmanış alanları ile dağcılık sporuna ilgi duyan herkesin ilgisini çeken Yoroz, oluşturulacak olan tırmanma parkurları ile dağcılık ve kaya tırmanışı sporuna hizmet verecek.

Dağcılar 900 metreye tırmandı

Yoroz Kent Ormanı'nda planlanan çalışmalarla ilgili yerinde tespit amaçlı Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü iş birliği ile tırmanış etkinliği gerçekleştirildi. Tırmanışa Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Seferoğlu ve kulüp üyeleri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yoroz'da yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, Yoroz'un cazibesinin her geçen gün daha da arttığını belirtti.

Yoroz'u dağcılık ve kaya tırmanış sporlarına açmak için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Suyabatmaz, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Yoroz Kent Ormanı'nın cazibesini artırmaya devam ediyoruz. Yoroz'da Orman Genel Müdürlüğümüz iş birliğinde yürüttüğümüz çalışma neticesinde açılan yol ile acil durumda ilk yardım müdahaleleri ve itfaiyenin yangınlara karşı müdahalesini kolaylaştırdık. Aynı zamanda açılan bu yolu bisiklet safari turu etkinliklerine kazandırdık. Ayrıca yürüyüş yolları, merdivenlerin iyileştirilmesi ve oturma bankaları çalışmalarıyla Yoroz'u bir macera alanı, ailenizle birlikte keyifli zamanlar geçireceğiniz bir mekana çevirdik. Şimdi ise Yoroz'u dağcılık ve kaya tırmanışına kazandırıyoruz. Bu anlamda gerekli ekiplerin incelemesi ve profesyonel ekiplerin belirleyeceği parkurları Yoroz Tırmanma Parkuru adıyla Ordu'muza kazandırarak cazibesini daha da artırmış olacağız. Belirlenen alanları en kısa sürede tüm sporseverlerin ve maceracıların kullanımına açacağız. Bu parkur ile birlikte Ordu dışındaki tırmanış sporcularına ve macera severlere de yeni bir çekim ve destinasyon alanı oluşturmuş olacağız" dedi.

Dağcılardan Yoroz parkuruna övgü

Düzenlenen etkinliğe katılan ve kulüp üyeleri ile birlikte tırmanış gerçekleştiren Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Seferoğlu, Yoroz'un tırmanış eğitimleri için çok uygun olduğunu vurguladı.

Federasyon'a gidecek olan sporcuların ön eğitimini Yoroz'da alacağını aktaran Seferoğlu, "Yoroz'u temel tırmanış eğitimi ve iple iniş teknikleri konularında sporcularımıza eğitim vermek amaçlı kullanıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile Yoroz'da yeni tırmanış rotaları oluşturmayı planlıyoruz. Federasyon eğitimlerine çok sporcu gönderiyoruz. Bu sporcuların ön eğitimini vermek için Yoroz bizim için çok önemli. Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile burayı çok özel bir hale getirerek eğitimlerimize burada devam edeceğiz" diye konuştu.

Yoroz'da tırmanış yapan sporcularda parkurlardan memnun kaldıklarını dile getirerek alanın dağcılık ve kaya tırmanışına açılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını sözlerine eklediler. - ORDU

Yoroz, dağ sporuna açılıyor
Yoroz, dağ sporuna açılıyor
Yoroz, dağ sporuna açılıyor
Yoroz, dağ sporuna açılıyor
Yoroz, dağ sporuna açılıyor
Yoroz, dağ sporuna açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Giresun, Trabzon, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yoroz, dağ sporuna açılıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı 14:30 Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu 14:24 Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş 14:16 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş
Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler 14:04 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı 13:42 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı 13:27 Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? 12:08 Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı 11:34 Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı

Son Dakika Haberleri
14:45 Joker olarak görülen Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri karşı karşıya geldi
14:30 Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı
14:20 İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı
14:15 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş
14:05 İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz
14:03 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler
13:42 Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, salık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
13:41 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı
13:37 Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi
13:35 "Eve dönüyoruz" paylaşımı yapan Ghezzal'ın uçuşunda rötar! İstanbul'a beklenenden daha gel ayak basacak
Joker olarak görülen Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri karşı karşıya geldi Joker olarak görülen Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri karşı karşıya geldi         
14:45
Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar         
14:24
İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı         
14:20
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor         
14:00
Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi         
13:38
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı         
12:16
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili         
12:00
Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu         
11:32
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 14:48:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yoroz, dağ sporuna açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement