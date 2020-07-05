Yoroz Kent Ormanı manzarasıyla hayran bırakıyor - Son Dakika

Yoroz Kent Ormanı manzarasıyla hayran bırakıyor

Yoroz Kent Ormanı manzarasıyla hayran bırakıyor Ordu merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yoroz Kent Ormanı ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Yoroz Kent Ormanı manzarasıyla hayran bırakıyor Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi Serinlemek için Kızılırmak'a giren 18 yaşındaki genç, suda kayboldu Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti ORDU - Ordu merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yoroz Kent Ormanı ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. İl genelindeki tüm doğal güzelliklere gezi ve kamp düzenleyen Kamp Ordu Kulübü günü birlik Yoroz Kent Ormanı'na yürüyüş etkinliği düzenledi. Kamp Ordu Kulübü etkiliğini değerlendiren Yaman Pehlivan, "Denizden 800 metre yükseklikte olan Yoroz Kent Ormanı gür ormanları ve seyir terası ile doğaseverlerin uğrak noktasıdır. Yaklaşık 3 saat yürüme mesafesindeki Yoroz Kent Ormanı'nın zirvesine ulaşmak isteyenler patika yoldan tahta basamaklardan yürüyerek ulaşım sağlıyor. Doğaseverleri burayı mutlaka görmeliler" diye konuştu. Etkinliğin sonunda çevreci kimliğiyle de her gittiği yerde doğaya atılmış çöpleri toplayan kulüp üyeleri günün sonunda zirvedeki çöpleri toplayarak doğayı temiz tutalım mesajı verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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