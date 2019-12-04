Son Dakika Haberleri: YÖRSİAD'dan "Sürdürülebilirlik Girişimcilik" toplantısı
Son Dakika Güncel YÖRSİAD'dan 'Sürdürülebilirlik Girişimcilik' toplantısı - Son Dakika

YÖRSİAD'dan "Sürdürülebilirlik Girişimcilik" toplantısı

6 saat önce

Antalya'da Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) tarafından "Sürdürülebilir Girişimcilik" konulu toplantı düzenlendi.

YÖRSİAD'dan

Antalya'da Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) tarafından "Sürdürülebilir Girişimcilik" konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıya konuşmacı olarak Harvard Üniversitesi Laboratuvarında görevli Sarah Endline katıldı.

Endline, insanlardaki girişimcilik ruhunun açığa çıkarılmasının önemi ve girişimcilik ruhuna etki eden faktörler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

New York'da bir şekerleme şirketi kuran Endline, şirketinin Latin Amerika'dan kakao tedarik ederek tamamen doğal ve sağlıklı malzemelerden şekerleme ürettiklerini anlattı.

Girişimciliğin ısrarcı, kararlı olmayı ve asla vazgeçmemeyi gerektirdiğini belirten Endline, "Özellikle kadın girişimci olmak daha çok enerji gerektiriyor. Çünkü kadın girişimcilerin önünde engellerle dolu bir yolculuk var. Her şeyin ötesinde başarılı bir girişimci olmak yanında kurulan şirketin ruhu olması da lazım." diye konuştu.

YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege ise dernek olarak düzenlediklerin toplantıda girişimciliğin konuşulduğunu aktardı.

İlerleyen günlerde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Antalya'da "Tasarım Festivali" düzenleneceğini kaydeden Ege, dernek olarak festivali gereken bütün desteği vereceklerini söyledi.

Latin Amerika, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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