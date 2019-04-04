Son Dakika Haberleri: Yortan Belediye Başkanı Şık Mazbatasını Aldı

Yortan Belediye Başkanı Şık Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Başkanı seçilen Ali Şık, törenle mazbatasını da aldı.

Yortan Belediye Başkanı Şık Mazbatasını Aldı, System.String[]
Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Başkanı seçilen Ali Şık, törenle mazbatasını da aldı.

MHP Yenice İlçe yöneticileri, İl genel meclis üyesi, belediye meclisi üyeleri, partililer ve vatandaşlarla Yenice Adliyesi'ne giderek İlçe Seçim Kurulu Hakimi Tuçe Akdaş Meydan'dan mazbatasını alan Yortan Belediye Başkanı Ali Şık daha sonra belediyeye binasına geçti. Belediye personeli tarafından karşılanan Ali Şık burada görevi devraldı.

Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, "Rabbim bize bu günlere ulaşmayı nasip eyledi. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur.Bizleri destekleyen veya desteklemeye herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapılacak çok işimiz var. " dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:28 Kaynak: İHA

MHP, Milliyetçi Hareket Partisi, Yenice, Ali Şık, Politika
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