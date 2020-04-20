Yörük aile dağda 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Yörük aile dağda 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika

Yörük aile dağda 23 Nisan'ı kutladı

6 saat önce

Yörük aile dağda 23 Nisan'ı kutladı Mersin'de Yörük Hasan Çiftçi, korona virüs nedeniyle 23 Nisan kutlamalarının yapılamaması yüzünden ailesiyle dağ evinde düzenledikleri etkinlikle 23 Nisan'ı kutladı Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kuskan Mahallesinin dağlık alanlarında çiftçilik yapan Yörük...

Yörük aile dağda 23 Nisan'ı kutladı

Mersin'de Yörük Hasan Çiftçi, korona virüs nedeniyle 23 Nisan kutlamalarının yapılamaması yüzünden ailesiyle dağ evinde düzenledikleri etkinlikle 23 Nisan'ı kutladı

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kuskan Mahallesinin dağlık alanlarında çiftçilik yapan Yörük Hasan Çiftçi, ailesiyle dağ evinde düzenledikleri etkinlikle 23 Nisan'ı kutladı.

Çadır evlerinin önünde kutlama programının açılış konuşmasını Hasan Çiftçi'nin oğlu Muhammet Çiftçi yaptı. Açılış konuşmasından sonra 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla kutlama programı başladı. Hasan Çiftçi, İstiklal Marşını ailesi ile birlikte okuyup komut verdi.

Hasan Çiftçi'nin oğulları Muhammet Çiftçi ve Yılmaz Çiftçi günün anısına şiirler okudu.

Muhammet Çiftçi yaptığı konuşmada, "Korona virüs nedeniyle devletimizin aldığı kararlar ve önlemler doğrultusunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Bayramını yeniden yaşatmak için ailemizle birlikte program düzenledik" dedi.

Hasan Çiftçi ise, "Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, sağlık kuruluşlarımız ve emniyet güçlerimiz bu virüs konusunda seferber olmuşlardır. "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla bütün insanlarımızın evlerinde kalmalarını istiyorum. "Evde hayat var" diyor bu yasaklara herkesin uymasını istiyorum" diye konuştu.

Düzenlenen törene Hasan Çiftçi, eşi ve çocukları katıldı. 30 dakika süren kutlama programı Çiftçi ailesinin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Düzenlenen program aile tarafından görüntü çekilerek kayıt altına alındı.

Yörük aile dağda 23 Nisan'ı kutladı

Hasan Çiftçi, 23 Nisan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 05:12 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
Dilovası'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına erken 23 Nisan sürprizi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu         
23:54
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı         
23:41
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti         
23:29
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti         
23:27
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak         
23:01
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi         
23:00
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı         
22:55
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti         
22:52
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı         
22:33
Madagaskar Cumhurbaşkanı, Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti         
22:24
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor! Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor!         
22:22
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir         
22:08
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor         
22:05
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi         
21:55
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü         
21:26
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi         
21:22
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi         
21:14
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti         
21:06
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi         
21:06
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı         
20:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi         
20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz         
20:07
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti! Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!         
19:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak         
19:44
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:28
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi         
19:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler         
19:14
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi         
18:56
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı         
18:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 00:01:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yörük aile dağda 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]