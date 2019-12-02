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Yörük Ali Efe'nin torunundan ADÜ Rektörü Aldemir'e ziyaret

6 saat önce

Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu dolayısıyla Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) bulunan Merkez Valisi Yörük Ali Efe'nin torunu Kayhan Kavas, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Yörük Ali Efe'nin torunundan ADÜ Rektörü Aldemir'e ziyaret, System.String[]

Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu dolayısıyla Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) bulunan Merkez Valisi Yörük Ali Efe'nin torunu Kayhan Kavas, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.


Aydınlık günlere ulaşmamızı sağlayan milli mücadele dönemi kahramanlarını yaşatmanın ve yeni nesillere aktarmanın önemine vurgu yapan Kayhan Kavas, "Dününü bilmeyenler bugünü yaşayamazlar; bugünü yaşayamayanlar yarınlarına sahip çıkamazlar. Bu kapsamda birer eğitim kurumu olan Üniversitelerin rolü, geçmişi unutmayarak geleceğine sahip çıkacak gençler yetişmesinde çok büyüktür" dedi.


"Geçmişinden ve kültüründen beslenen bir toplumuz"


Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, "Üniversitemiz, ilimizin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlamak sorumluluğu içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda "Kuva-yiMilliye'nin 100. Yılı" münasebetiyle düzenlenen Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu ile yerelden- ulusala, ulusaldan- evrensele kültür aktarımı sağlanmıştır. Geçmişinden ve kültüründen beslenen bir toplum olarak ilk defa düzenlenen bu Sempozyumun devamını getirmek istiyoruz" sözleri ile sempozyumun önemine vurgu yaptı.


Yörük Ali Efe'nin eğitime verdiği öneme dikkat çeken ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, eğitimin varlık sebebi ve hedefi olan insanlık değerlerinin kültürle oluştuğunu, akademik anlamda donanımlı gençlerin aynı zamanda kültürüne sahip çıkması hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti ve Kayhan Kavas'a sempozyuma katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Yörük Ali Efe, Kayhan Kavas, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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