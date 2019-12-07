Son Dakika Haberleri: "Yörük Ana"nın tercihi, "Millilerden asker selamı" oldu
Son Dakika Güncel 'Yörük Ana'nın tercihi, 'Millilerden asker selamı' oldu - Son Dakika

"Yörük Ana"nın tercihi, "Millilerden asker selamı" oldu

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kurban kesen "Yörük Ana" olarak bilinen Döndü Deveci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kurban kesen "Yörük Ana" olarak bilinen Döndü Deveci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerince çekilen kareleri inceleyen 66 yaşındaki Deveci, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Deveci, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Zeytin Dalı Harekatı'na tanıklık ettikleri için oyunu Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere selam gönderen futbolculara verdiğini belirten Deveci, birbirinden güzel fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik etti.

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız
İki kez evlenip boşanan Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşırtan nafaka çıkışı Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı Son dakika: Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 21:28:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yörük Ana"nın tercihi, "Millilerden asker selamı" oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]