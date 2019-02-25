Yörük Bebekler, Barbi Bebeklere Karşı

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2019 Oscar Ödülleri Töreni'nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Rami Malek Aldı

Reynmen, 130 Milyon İzlenen 'Derdim Olsun' Klibinden 120-130 Bin Kazandığını Açıkladı