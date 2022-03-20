Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı

20.03.2022 10:53

Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı Yangında çadır ve ağıl kullanılamaz hale geldi Antalya'nın Manavgat ilçesinde yörük çadırında çıkan yangında çadır ve hemen yanındaki koyun ağılı kullanılamaz hale geldi.

Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı

Yangında çadır ve ağıl kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yörük çadırında çıkan yangında çadır ve hemen yanındaki koyun ağılı kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında ağılda bulunan koyun ve kuzular, sahipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Denizkent Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ekrem Sarıdemir ve ailesinin ikamet ettiği yörük çadırında sobadan kıvılcım sıçraması sonucunda çadır ve bitişiğinde bulunan koyun ağılında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılırken, alevleri görüp olay yerine gelen vatandaşlar ağılda bulunan koyun ve kuzuları yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ağıl ve çadır kullanılamaz hale geldi.

Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı
Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı
Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı
Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı
Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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