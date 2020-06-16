Yörük çocuğu Alperen'e askerlerden hediye - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde kucağında kuzusu, elinde Türk bayrağıyla 23 Nisan şiiri okuyarak gönülleri fetheden 11 yaşındaki Yörük çocuğu Alperen Töstü'ye, astsubaylar tarafından mektup gönderildi ve üniforma hediye edildi.



Görüntüleri sosyal medyada yer aldıktan sonra gazetecilerin, "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna, "Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım" diye yanıt veren Töstü'ye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan bir grup astsubay tarafından, çeşitli hediyeler ve mektup gönderildi.



Gönderilen üniformayı giyen ve büyük mutluluk yaşayan Töstü, kendisine yollanan hediyelerin anlamlı olduğunu belirterek, askerlere teşekkür etti. - MERSİN