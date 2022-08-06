Yörük çocuklarından fen lisesi başarısı

Erdemli ilçesinde fen lisesi kazanan öğrencilerin yüzde 80'i Erdemli Belediyesi Kurs Merkezleri'nden çıktı

-Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi kentin gurur kaynağı oldu

MERSİN - Mersin Erdemli Belediyesi ücretsiz olarak açtığı kursa katılan ve aynı zamanda tarlada çalışıp, hayvancılık yapan yörük çocukları büyük bir başarı elde etti.

5 Yıl önce eğitim neferlerine güç vermek için yola çıkan Erdemli Belediyesi Başkan Mükerrem Tollu'nun öncülüğünde kurs merkezlerini kurdu. Mersin Üniversitesi akademisyenlerinin öncülüğünde, sınav yapılarak seçilen öğretmen kadrosu ile kollar sıvandı. Her geçen gün başarısını arttıran Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi kentin gurur kaynağı oldu. 2022 LGS sonuçlarına göre Erdemli'nin ilk beş sırası, Erdemli Belediyesi Kurs Merkezleri'nden çıktı. Merkezin başarısı bununla da sınırlı kalmadı. Erdemli'de fen lisesini kazanan 132 öğrenciden 102'si kurs merkezlerinden çıkarken toplamda 277 öğrenci ise nitelikli okulları kazandı.

"Ücretsiz Kurs Merkezi Umut Oldu"

Sıfır rakımından Torosların zirvesine kadar eğitim meşalesini yakmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli'de bir Anadolu hikayesi yazıyoruz. 277 tane gencimizi fen lisesi ve düzeyinde okullarla buluşturduk. Bu Erdemlimiz için gerçekten gurur verici bir sonuç. Kentte fen lisesi kazanan öğrencilerimizin yüzde 80'i bizim kurs merkezimizden kazanıyor. Dolayısıyla belediyemizin ne kadar isabetli bir iş yaptığını en güzel göstergesi bu başarı hikayesi olsa gerek diye düşünüyorum. Dolayısıyla ülkemizin geleceğini en mükemmel şekilde garanti etmek adına, çocuklarımızı yarınlara en güzel şekilde hazırlıyoruz, en mükemmel şekilde hazırlıyoruz. Yüzlerce gencimiz iyi bir lisede okusun, iyi bir üniversitede okusun düşüncesiyle hareket ediyoruz ve belediyemizin bünyesinde barındırdığımız yüzün üzerinde öğretmenle birlikte gençlerimizi yarınlara en güzel şekilde, en mükemmel şekilde hazırlıyoruz. İyi bir üniversitede okumak isteyen, iyi bir lisede okumak isteyen yüzlerce gencimize kucak açıyoruz ve bunların tamamını gençlerimizden tek kuruş bedel almadan gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Tarlada, bağda, bahçede çalışarak evlatlarına iyi bir gelecek sağlamak için çalıştıklarını ifade eden öğrenci velisi Abdullah Yıldırım, " Biz köylüyüz aynı zamanda Yörük çocuğuz diyelim, Yörüğüz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun tabi başarılı olması için uğraşan kişileriz. Okuması için iyi bir yerlere gelmesi için uğraşıyoruz. Ben kendi çocuklarımızdan bahsedersem, çocuklarım çalışkan, tarlada da çalışır, ne bileyim hayvanları da güder, aynı zamanda okurlar da, yani ben çocuklarıma okuması için tavsiyede bulunuyorum" diye konuştu.

"Köy çocuğu olmaktan gurur duyuyorum"

Hem ailesine yardım ettiğini hem de ders çalıştığını ifade eden 75. Yıl Fen Lisesi'ni kazanan öğrencilerden Merve Yıldırım, "Şimdi yeri geliyor tarlaya gitmemiz gerekiyor, ailemizin bize ihtiyacı oluyor. Yeri geliyor hayvanlarımıza bakıyoruz, onlara yardım etmemiz gerekiyor. Ama daha iyi bir yaşantımız olması için aynı zamanda okumamız gerekiyor. Derslerimizi en ön plana koymamız gerekiyor ve ben köylüyüm yani köy çocuğuyum bundan onur duyuyorum. Erdemli'de 132 öğrenci Fen Lisesi kazandı ve 102 öğrenci benim okuduğum dershaneden çıktı. Bu 102 öğrenci arasında olduğum için iyi hissediyorum, seviniyorum ve yakın arkadaşlarımın hepsi fen lisesine gitti. Arkadaşlıkta önemli, birbirimizi etkiliyoruz yani arkadaşlarım da fen lisesine gittiği için hatta biriyle aynı liseye gidiyorum, onlarla birlikte fen lisesine gittiğim için iyi hissediyorum" diye konuştu.

Alın teri olmadan hiçbir başarının önemli olmadığını ifade eden öğrenci velisi Meliha Yıldırım, "Bizler köylüyüz, Yörüğüz, çiftçiyiz bunlarla da gurur duyuyoruz. Çocuklarımız okusun diye uğraşıyoruz. Alın teri olmadan bir şeyin mükafatı da olmaz diyorum yani. Bu ders çalışmada da olsa, bağda bahçede çalışmada da olsa, buna alın teri olmazsa bir şeyin mükafatı olmaz diyorum" diye konuştu.

Başkanın eğitime olan desteği için çok mutlu olduğunu ifade eden öğrenci velisi Mehmet Şahin'de, "Biz limon bahçesinde çalışıyoruz, Yörüğüz ve aynı şartlarda hayvanlarımıza bakıyoruz. Aynı şartlarda kızım da belediye başkanımızın açtığı kursa gidiyor ücretsiz olarak ve Fen Lisesi'ni kazanmış oluyor, o kazandığı için gururluyum. Teşekkür ediyorum başkanımıza" diye konuştu.

Zorlu şartlarda çocuğunun geleceği için çalıştığını ve bu süreçte yanlarında Erdemli Belediyesi'nin olduğunu ifade eden öğrenci velisi Şengül Şeker, "Biz Erdemli'nin Koramşalı köyünün Yörüklerindeniz. Zor şartlar altında burada mücadele veriyorum. Kendi emeklerimi, ürünlerimi, kendi bitkilerimi yetiştirerek burada satmaya çalışarak çaba gösteriyorum, satıp evladımı okutmaya çalışıyorum. Benim evladım çok başarılı, belediyemizin kurs merkezinin destekleriyle, belediye başkanımızın destekleriyle, biz mücadelenin altından kalkmaya çalışıyoruz. Çok güzel öğretmenler seçmişler kurs merkezine. Benim evladım hiç yüzümü kara çıkarmadı, benim evladım çok başarılı, orta son sekizinci sınıftan belediyenin kurs merkezine giderek, Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi'ni kazandı" diye konuştu.

Ders çalışmada zaman ve mekanın hiçbir öneminin olmadığını ifade eden öğrenci Ayşe Şeker, "Benim için zorlu bir süreçti, önemli bir seneydi. Çünkü liseye geçiş sınavım vardı. Ama bu süreçte anneme burada mısır tezgahımızda ettiğim yardımları hiç aksatmadım. Çünkü çalışmak başarıya engel değil. Aksine bence hem çalışıp, hem burada çalışıp hem ders çalışmak daha güzel, daha önemli bir olay. Bunun yanında kurs merkezimizdeki öğretmenlerin de, müdürümüzün de, rehber öğretmenimizin de desteğiyle, buradaki Yörük hayatının zorlu mücadelenin yanında, onların verdiği destekle başarıya ulaştım, bu da benim için çok önemli. Yani onlar sayesinde planlı, düzenli bir ders çalışma hayatım oldu. Çünkü dediğim gibi yani çalışmak sadece en güzel ders odalarında, ders binalarında değil bence, yani dağda, taşta da çalışabilir, burada mısır tezgahında da çalışılabilir. Önemli olan gönülden, içten, inanmak ve istemek" diye konuştu.

Vatana, millete iyi bir gelecek sağlamak için çocuklarını her zaman desteklediğini ifade eden öğrenci velisi Ferhat Aydın'da, "Biz Torosların Yörüklerindeniz, atalarımız, dedelerimiz, hayvancılık, arıcılık bu mesleklerle uğraştılar. Biz de genellikle onlara yardım ettik. Ama biz çocuklarımızı, okutmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü vatanımıza, milletimize, iyi bir nesil, iyi bir gelecek bırakmak için onların arkasında devamlı durduk. Bu konuda bize Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi olarak bize yardımcı oldular" diye konuştu.

"Çalışma azmini değiştirdiler"

Öğrencilerden Muhammed Emin Aydın, "Bizim burada mücadele ruhunu genellikle küçük yaşta büyüklerimizden öğreniyoruz. Çünkü öğrenmemiz lazım, çalışmamız lazım, okumamız lazım. Çoğu zaman ders çalışırken babama yardım ettim, sadece ders çalışmadım. Arıya baktım, serada çalıştım, annem yardım ettim arıda, bal sağdık. Çalışmaya ilk başta Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi'ndeki hocalarımla başladım. İlk yavaş başladık, sonra hızlı bir tempo yakaladık. Test çözdük, denemeler çözdük, bol bol deneme çözdük. Ben de çalışma isteğini değiştirdiler, çalışma azmini değiştirdiler. Ben çalışmayı pek seven bir insan değildim. Yoğun bir süreçten sonra Fen Lisesi'ni kazandım. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi'ne yerleştim" diye konuştu.

Belediye başkanının eğitime verdiği değerden dolayı çok memnun olduğunu ifade eden öğrenci velisi Rukiye Aydın ise, "Belediyelerimizin, belediye başkanlarımızın çocuklarımıza verdiği değer, açtıkları kurslarla, geleceğimizin daha aydınlık, daha güzel olacağını görüyoruz ve çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

"Öğretmenler bir aile gibi"

Öğrencilerden Zeynep Kamış da, "2022 LGS'ye girdim. 0,19'luk yüzdelik diliminde ilçe birincisi oldum. Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi benim için öğretmenlerden çok bir aile gibiydi" diye konuştu.

TUBİTAK Fen Lisesi'ni kazanan İlhami Cihat Durmaz ise, "LGS 2022'de sınava girdim. Erdemli ikincisi oldum. TUBİTAK Fen Lisesi'ne yerleştim. Buraya gelmeden önce düzenli çalışmıyordum, planlı çalışmıyordum, buraya geldim öğretmenlerimin sayesinde planlı çalışmaya başladım" diye konuştu.