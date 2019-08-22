Yörük efeler Muğla'yı şenlendirdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Türkiye'nin değişik illerinden Yörük-Türkmen derneklerinin katılımıyla "Yörük Yareni" etkinliği düzenlendi.

Fethiye ve Seydikemer Yörük Türkmen Dernekleri iş birliğiyle Seki Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda vatandaş yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Yörük yareninde, Muğla, Antalya, Denizli, Isparta, Burdur, Manisa, İzmir ve Afyonkarahisar'daki Yörük derneklerinden katılımcılar da yer aldı.

Mahallenin meydanında etkinlik alanı olarak belirlenen Zümrüt Çayırı'na kortej eşliğinde yürüyen, yöresel kıyafetli kadın, erkek ve çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Yöresel sanatçıların şarkılar söylediği programda, Yörük kültürüne özgü halk oyunları da sergilendi.

Efe Yörüklerin sergilediği Batı Anadolu yöresine özgü zeybek oyunu da vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Uzun süre alkışlanan efelere, sahneye çıkan vatandaşlar da eşlik etti.

"Yörük kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz"

Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yörük kültüründeki yarenin yaylaya göçün ardından yapıldığını hatırlattı.

Yaylalarda yaren tepesi ve yerlerinin belirlendiğini ifade eden Kıvrak, dua edilen bu mekanların Yörüklerin eğlencelerine de ev sahipliği yaptığını belirterek, "Yarenimizde cura, sipsi, kaval, tırnak kemane, saz, davul ve zurna çalındı. Kıvrak ve ağır zeybek, çömlek kırdıran oynandı. Ata türküleri söylenip, ata oyunları oynandı. Gösterilen ilgi bizi memnun etti. Yörük kültürünü yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.