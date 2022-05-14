Yörük Göçü Korteji renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Yörük Göçü Korteji renkli görüntülere sahne oldu

14.05.2022 20:07

Yörük Göçü Korteji renkli görüntülere sahne oldu Antalya'nın Kumluca İlçesinde bu yıl 23'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Yörük göçü korteji gerçekleştirildi Kumluca'daki Tarım ve Seracılık Festivali dolayısıyla Hükümet Konağı yanından başlayıp, Karatepe Stadı'nda son...

Yörük Göçü Korteji renkli görüntülere sahne oldu

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde bu yıl 23'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Yörük göçü korteji gerçekleştirildi

Kumluca'daki Tarım ve Seracılık Festivali dolayısıyla Hükümet Konağı yanından başlayıp, Karatepe Stadı'nda son bulan Yörük göçü korteji yapıldı. 41 Mahallenin vatandaşlarının mahalle muhtarlarının önderliğinde geçiş yaptığı korteje, Kaymakam Uğur Kolsuz, CHP Antalya milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kumluca Hükümet Konağından başlayıp Karatepe Staıdında son bulan Yörük Göçü Kortejinde, vatandaşlar göç esnasında ya kendi icra ettikleri meslekleri sergiledi ya da atalarının mesleklerini canlandırdı.

Yol kenarında Yörük Göçü Kortejini izleyen vatandaşlar coşkuya ortak oldular. Aynı zamanda cep telefonlarıyla kayıt yaparak anı ölümsüzleştirdiler.

Kortejde 41 mahalle geçim kaynakları, örf, adet ve geleneklerini yansıttı. Yörük kültürünü anlatan kıyafetler giyen katılımcılar, atalarından kalan ve halen sürdürdükleri yaşam biçimlerini traktörlerin arkasındaki römorklarda sergiledi. Çanakkale savaşlarını ve Seyit Onbaşı'yı canlandırdı. Toplumda kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandıranlar oldu. Ürettiği ürünleri sergileyenlerde oldu.

Bazı mahalleliler de keşkek, şeker, şerbet ve gözleme gibi yiyecekler ikram etti.

Yörük Göçü Korteji renkli görüntülere sahne oldu
Yörük Göçü Korteji renkli görüntülere sahne oldu
Yörük Göçü Korteji renkli görüntülere sahne oldu
Yörük Göçü Korteji renkli görüntülere sahne oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yörük Göçü Korteji renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


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