Yörük Kadınları, Rengarenk Kıyafetleriyle Oy Kullandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy ile Çamkalabak köyünde yaşayan Yörükler, yöresel kıyafetleriyle oy kullandı, renkli görüntüler oluştu.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesine bağlı Yukarıköy ile Çamkalabak köyünde yaşayan Yörükler
, yöresel kıyafetleriyle oy kullandı, renkli görüntüler oluştu.
Ayvacık ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan 130 sandıkta 27 bin 58 kişi oy kullandı. İlçeye bağlı Yukarıköy ile Çamkalabak köyünde yaşayan Yörük kadınları, yöresel kıyafetleriyle oy kullanırken renkli görüntüler ortaya çıktı. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:24 Kaynak: DHA
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