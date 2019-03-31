Son Dakika Haberleri: Yörük Kadınları, Rengarenk Kıyafetleriyle Oy Kullandı

Yörük Kadınları, Rengarenk Kıyafetleriyle Oy Kullandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy ile Çamkalabak köyünde yaşayan Yörükler, yöresel kıyafetleriyle oy kullandı, renkli görüntüler oluştu.

Yörük Kadınları, Rengarenk Kıyafetleriyle Oy Kullandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy ile Çamkalabak köyünde yaşayan Yörükler, yöresel kıyafetleriyle oy kullandı, renkli görüntüler oluştu.

Ayvacık ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan 130 sandıkta 27 bin 58 kişi oy kullandı. İlçeye bağlı Yukarıköy ile Çamkalabak köyünde yaşayan Yörük kadınları, yöresel kıyafetleriyle oy kullanırken renkli görüntüler ortaya çıktı. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:24 Kaynak: DHA

Yörükler, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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