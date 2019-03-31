Son Dakika Haberleri: Yörük Kıyafetiyle Oy Kullandılar

Yörük Kıyafetiyle Oy Kullandılar

6 dakika önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu, yörük kıyafeti giyip, boyunlarında yörük poşusu bağlı 4 dernek üyesiyle oy kullanmaya geldi.

Yörük Kıyafetiyle Oy Kullandılar, System.String[]
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu, yörük kıyafeti giyip, boyunlarında yörük poşusu bağlı 4 dernek üyesiyle oy kullanmaya geldi.

Aydın'da 2 bin 750 sandıkta 820 bin 708 seçmen oy kullanmak için sabah erken saatlerden itibaren sandık başına gitti. Nazmi Topçuoğlu İlkokulu'na yörük kıyafetleri ile gelen İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu ile dernek üyesi 4 kişi, boyunlarına taktıkları yörük poşusuyla ilgi odağı oldu. Amaçlarının yörüklerin var olduğunu göstermek olduğuna vurgu yapan Dernek Başkanı Hulusi Genişoğlu, "Tüm siyasi partilere yerel seçimlerde başarı dileriz. Biz kültürümüzü temsil etmek için yola çıkmış olan yörükleriz. Oy kullanmaya da sembolik kıyafetlerle geldik. Bunu hem daha fazla dikkat çekmek hem de oy kullanma vesilesiyle İncirliova'da, Aydın'da ve Türkiye'de yörük derneklerinin var olduğunu göstermek için yaptık" dedi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:10 Kaynak: DHA

İncirliova, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftlikbank'ın Tosuncuk'u Mehmet Aydın'ın Yakın Korumasını da Dolandırdığı Ortaya Çıktı Son Dakika! Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır Son Dakika! Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı Yeni Parti İddialarıyla Gündeme Gelen Abdullah Gül Oyunu Kullandı: Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:16:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yörük Kıyafetiyle Oy Kullandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]