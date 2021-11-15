Yörük kız Müslüme 6 gündür aranıyor; 'kaçırılma' ihtimali araştırılıyor (2) - Son Dakika

MHP'DEN ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine, Mersin'de 10 Kasım'da kaybolan, Sarıkeçili Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına partisinin Mersin teşkilatının destek verdiğini açıkladı. MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarının büyük endişe ve umutla takip edildiğini belirtti. Halkın da arama çalışmalarından gelecek müjdeli haberi dualarla beklediğini vurgulayan Yalçın, Müslüme'nin ailesine ve sevenlerine sağ salim kavuşmasının, en büyük arzuları olduğunu kaydetti. MHP'li Yalçın, Müslüme'nin kaybolması üzerine devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini; jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu arada Mersin'deki MHP teşkilatları; gerek bölge halkı, gerekse görevliler tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile teyakkuza geçirilmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle bizzat Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar belediye ekipleriyle birlikte Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarını desteklemektedir. Mersin İl ve Gülnar İlçe Başkanlıkları da çalışmalara bütün gayretleriyle omuz vermektedir. Evladımız Müslüme'nin bir an evvel bulunup ailesine kavuşturulması için çaba sarf edilmektedir. Bütün Türk milletinin yanlarında ve dayanışma içinde olduğunu hissettirmek için hem küçük Müslüme'nin ailesinin, hem de arama çalışmalarına katılan bütün ekiplerle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı Gülnar Belediye Başkanlığımız ve partimizce karşılanacaktır."