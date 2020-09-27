Yörük Kızı Gülsüm Şifa, derslerini artık canlı takip edebilecek - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yörük ailenin kızı Gülsüm Şifa'ya, EBA'dan derslere canlı katılabilmesi için tablet hediye edildi.

4. sınıf öğrencisi Gülsüm Şifa, pandemi döneminde 2 bin rakımda keçileri otlatırken içtenlikle okuduğu şiirle tanındı.

Şiiri Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu tarafından da paylaşıldı. Sorgun Yaylası'nın 2 bin rakımında küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği yapan Yörük Ailenin kızı Şifa'nın şiir okuduğu videosu binlerce beğeni topladı. Ancak eğitim öğretim dönemi başlayınca Gülsüm Şifa Uslu, tableti olmadığı için EBA'ya girip ödevlerini yapamadı, canlı derslere katılamadı. Durumu öğrenen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ziyaret ettiği küçük kıza tablet ve çeşitli hediyeler takdim etti. Küçük Şifa belediye başkanına teşekkür ederek gür sesiyle İstiklal Marşını okudu.

Keçileri otlatırken hediyesi takdim edildi

Gülsüm Şifa'ya keçileri otlatırken hediyesini takdim eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bu başarını taçlandıran, seni yetiştiren ailen ve öğretmenlerini binlerce kere tebrik ediyorum. Seni milli ve manevi hassasiyetle donattıkları için, bu hassasiyetle bir evlat yetiştirdikleri için onları tebrik ediyorum. Asil milletimizin geleceğine çok ciddi katkılar sunacağına inanıyorum. Yarın devraldığın bu bayrağı daha da yükseklere taşıyacağından zerre kadar endişemiz yok" dedi.

Bulundukları noktanın bin 900, 2 bin rakımlarında olduğunu dile getiren Tollu, burada ailelerin hayvancılıkla uğraşarak ciddi bir üretim gerçekleştirdiklerini, zor şartlara rağmen ailelerin çocuklarını milli ve manevi hassasiyetle yetiştirdiklerini, bundan da çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Tollu, "Kızımız kendisine hediye ettiğimiz bu tablet ile derslerine olduğu yerden katılma ve yapma imkanına kavuşacak. Gülsüm Şifa'yı tebrik ediyorum, başarılarının daim olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Öğretmen olmak istiyor

Gülsüm Şifa da, "Koronadan dolayı EBA'dan derslere bağlanıyoruz. Bazen internet çekmediği için, bazen EBA'ya girecek tabletim olmadığı için derslere giremiyordum. O zaman derslerimi kitaptan yapıyordum. Ben büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Mustafa öğretmenim gibi öğretmen olmak istiyorum" dedi.

Gülsüm Şifa'nın babası Şefaat Uslu ise kızının kitaplara büyük merakının olduğunu ifade ederek, "Kızım kitap okumayı çok seviyor. Şehre gittiğim zaman 10 günde, 15 gündü kitaplar alıyorum. Okumayı çok seviyor" diye konuştu.

Hacıhalilarpaç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Nergiz ise küçük kızın ailesine yardım ettiğini ve derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu dile getirdi.

Nergiz, "Kızımız davarları güdüyor, evde annesine yardım ediyor, derslerine çalışıyor. Çalışkan bir öğrenci, çalışmasa bu başarıyı yakalayamazdı" şeklinde konuştu.

Küçük Gülsüm Şifa gününü keçileri otlatarak, annesine ev işlerinde yardımcı olarak, ders yaparak ve çevredeki büyük küçük herkese hikayeler okuyarak geçiriyor. - MERSİN