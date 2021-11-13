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Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı - Son Dakika

Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı

13.11.2021 16:20
Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı

Mersin'in Gülnar ilçesine gelen, konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin, çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 72 saat geride kaldı.

Mersin'in Gülnar ilçesine gelen, konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin, çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 72 saat geride kaldı. 300 kişilik ekibin aradığı kız çocuğundan hala bir haber alınamadı. Kokuya duyarlı arama kurtarma ve kadavra köpekleri, drone, 200 personel ve 100 gönüllünün desteğiyle süren arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığı, her boyutu ile incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme, aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 72 saat geride kaldı. 300 kişiden oluşan ekip, vadi, ormanlık ve dağlık alanda arama çalışmasını sürdürürken, iz takip ve kokuya duyarlı köpeklerden destek alınıyor. Keşif uçağı ve drone ile de tarama yapılıyor. Karadan 20 kilometrelik alandan fazla bölge tek tek aranırken şu ana kadar net bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal, torununu aradıklarını belirterek, "Benimle birlikte anneannesi, ağabeyi Kerim ve ben hayvanları otlatmaya gittik. Çocuk evde kaldı. Saat 4'te telefon ettim. Torunum Hasan'ı aradım, babası hayvan aramaya gitmiş. Bende torunum Hasan'a 'hayvanı buldunuz mu/' dedim. 'Bulamadık' dedi. Yemek yiyip tekrar hayvan aramaya giderken çocuk arabanın peşinden gitmiş" diye konuştu.

"Biri kaçırmış gitmiş olabilir"

Ağabeyi Kerim Yağal ise "Olay olduğunda hayvanlara bakıyordum. Eve geldim, 'çocuk kayıp' dediler. Hemen aramaya gittik. Ama sonuç alamadık. Çocuğu biri götürmüş şüphesi var. Biri kaçırıp gitmiş olabilir. İnsanın içinden her şey geçiyor. Husumetimiz yok kimseyle, hareketli bir çocuktu kardeşim" ifadelerini kullandı. Baba Mehmet Yağal da kaybolan hayvanlarını aramaya gittiklerini belirterek, "Ben hayvan aramaya gittim. Hayvanı bulamadık. Araba ile gittik. Tekrar geldik eve, sonra yine hayvanı aramaya gittik. Geri giderken çocuğum bana, 'beni de götür' dedi. Ben de götürmedim. Eşim daha sonra aradı, 'çocuk kayıp' dedi. Ondan sonra arabaya binip eve geldik. Jandarmaya haber verdik. Kızım hareketli, arabayı çok sever" şeklinde konuştu.

Öte yandan, güvenlik güçleri de her ihtimali değerlendirerek, her türlü bilgi sahibinin ifadesine başvurarak tüm ihtimalleri titiz bir şekilde değerlendiriyor. Yağal ailesinin yakınları kıl çadırda Müslüme'den gelecek iyi bir haberi bekliyor. - MERSİN

Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı
Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı
Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı
Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı
Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı
Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı
Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı
Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı
Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı
Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı
Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı

Otomobil, Gülnar, Mersin, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme 72 saat geçmesine rağmen bulunamadı - Son Dakika
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