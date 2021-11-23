Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı - Son Dakika

Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 3 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduğu 10 Kasım tarihinden 10 gün sonra, çadıra 7 kilometre mesafede 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuş, otopsi işlemlerinin ardından Karaman'da toprağa verilmişti.

3 GECE JANDARMADA İFADE VERDİLER

Kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal'ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme'nin cenazesine katılamadı. Şüpheli sıfatıyla gözaltında 3 gece geçiren baba Mehmet, anne Selvi Yağal, kardeşler ve dede Hasan Yağal ile diğer aile üyeleri, dün adliyeye sevk edildi. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen 8 şüpheli, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili tek tek sorgulandı.

ANNE BABA SERBEST BIRAKILDI, DEDE TUTUKLANDI

Anne, baba ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 7 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Dede Hasan Yağal ise tutuklan talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan dede Hasan Yağal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÜZERİNDE KIYAFETİ YOKTU"

Müslüme Yagal'ın cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak, dün "Müslüme'nin buraya gelmesi mümkün değil. Benim bile gelmem 1-1 buçuk saati buluyor. Gördüğümde küçük kız sırt üstü yatıyordu. Çocuğun belden aşağısı açıktı. Altında hiçbir kıyafeti yoktu. Ayakkabısı ve şalvarı yakınındaydı. Montu ise biraz ötedeki taşın üzerindeydi. Korktuğum için oradan uzaklaştım. Eşimi aradım. Jandarma gelince de gittim." demişti.