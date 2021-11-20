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Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor - Son Dakika

Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor

20.11.2021 17:45

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın gözaltına alınan aile fertlerinden dede ve anneannenin serbest bırakıldığı, 6 kişinin ise sorgusu ise 24 saattir devam ediyor.

Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra, çadıra 7 kilometre mesafede 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuş, otopsi işlemlerinin ardından bugün Karaman'da toprağa verilmek üzere ablası Nurcan Özcan'a teslim edilmişti.

SORGULAR DÜNDEN BU YANA SÜRÜYOR

Küçük kızın cesedinin ormanlık alanda bir ağacın altında bulunmasının ardından, aralarında babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal ile dede, nine ve kardeşlerinin de bulunduğu yakın akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Dünden bu yana jandarmada sorguları süren Yağal ailesinden dede Hasan Yağal ile anneanne Müslüme Yağal'ın serbest bırakıldığı, aralarında babası Mehmet ve annesi Selvi Yağal'ın da bulunduğu 6 kişinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Öte yandan, otopsisi yapılan küçük kız çocuğundan alınan numunelerin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildiği ifade edildi.

Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor
Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor
Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor
Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor
Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor
Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor

Hisarcık, Karaman, Otopsi, Gülnar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yörük Kızı Müslüme'nin dedesi ve anneannesi serbest bırakıldı, 6 kişinin sorgusu 24 saattir sürüyor - Son Dakika
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