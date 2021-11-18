Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmaları 9'uncu gününde sürüyor - Son Dakika

Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmaları 9'uncu gününde sürüyor

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 9'uncu güne girildi. Bugün ormanlık alanların yanı sıra dere yatağında da detaylı arama çalışması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya'nın Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada 10 Kasım'da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Müslüme, aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, belediyeler ve AFAD'a bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 9'uncu güne girildi. 200 kişiden oluşan profesyonel ekip, iz takip ve kokuya duyarlı köpekler ile birlikte vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasını bugün de sürdürdü. Mersin ve Adana'dan gelen AFAD ekipleri bugün Babadıl Deresi ve çevresindeki makilik alanda arama faaliyeti yürüttü.

Halen endişeli bekleyişin sürdüğü bölgede arama çalışmalarının yanı sıra adli soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.