Yörük kültürünü mini Yörük Müzesi'yle tanıtacaklar - Son Dakika

BURDUR'da faaliyet gösteren Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği'nin (Yör-Kay-Der) etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenemeyince tanıtım çalışmaları için kiralanan bir apartman dairesi mini Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü. Dernek Başkanı Alaettin Kalkan, "Yörük Müzesi'ni oluşturmaktaki amacımız Yörük kültürünü halkımıza tanıtmak, unutulmamasını sağlamak" dedi.

Burdur'da Yörük kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Burdur Yör-Kay-Der bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle etkinlikler ertelenince tanıtım faaliyetlerini farklı şekilde yapmaya karar verdi. Dernek yönetimi aldığı kararla, kiralanan bir apartman dairesini mini Yörük Müzesi'ne dönüştürdü. Mini müzede Teke yöresine özgü tarihi kilimler, müzik aletleri, giyim eşyaları, tarım aletleri, mutfak eşyaları, ısınma ve aydınlatma malzemeleri sergilenmeye başlandı. Müzenin bir odası ise Yörük gelin odası olarak düzenlendi.

Yör-Kay-Der Başkanı Alaettin Kalkan, amaçlarının Yörük kültürünü tanıtmak, unutulmamasını sağlamak olduğunu söyledi. Kalkan, dernek olarak 2018 ve 2019 yıllarında iki defa temsili Yörük göçü ve yaren gecesi düzenlediklerini, bu yıl üçüncüsünü düzenlemek istedikleri etkinlikleri ise koronavirüs salgını sebebiyle yapamadıklarını belirtti.

Genç nesillere Yörük kültürünü tanıtmak amacıyla kiraladıkları bir apartman dairesini mini Yörük Müzesi haline getirdiklerini söyleyen Kalkan, "Burada Yörük kültüründe kullanılan günlük yaşam eşyaları, tarım aletleri gibi malzemeleri sergiliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi derneğimize bekliyoruz. Üçüncü temsili Yörük göçümüzü önümüzdeki yıl daha geniş katılımlı yapmayı planlıyoruz. Yörük Müzesi'ni oluşturmaktaki amacımız, Yörük kültürünü halkımıza tanıtmak, unutulmamasını sağlamak" dedi.