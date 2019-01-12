Yörük Kültürünü Yaşatmak İçin Dernek Kuruldu
27 dakika önce
Yörük geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Kumluca Yörük Türkmen Derneği kuruldu.
Yörük geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Kumluca
Yörük Türkmen Derneği kuruldu.
Derneğin kurucu başkanı Nurcihan Uğurel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçmişin geleneği, geleceğin özgürlüğüdür" sloganıyla derneği kurduklarını söyledi.
Kumluca'da ilkokuldan, üniversiteye kadar eğitim gören tüm öğrencilere Yörük kültürünü anlatacaklarını aktaran Uğurel, şunları kaydetti:
"Yörük kültürünü çeşitli etkinliklerle yaşatmaya devam edeceğiz. Ben de Yörük kültüründe büyüdüm. Geçmişte darı ekmeği yenilen, çadırda yaşayan, at binen, develerle göç nasıl yapanları iyi bilen biriyim. Dedemden aldığım kültürel mirası devam ettirmeye söz vererek yola çıktık. Kültürümüzü kurduğumuz dernek sayesinde gelecek nesillere aktarmak istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:53 Kaynak: AA
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