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Yörük Oyunları Şenliği büyük ilgi gördü

1 saat önce

Yörük Oyunları Şenliği büyük ilgi gördüMUĞLA - Fethiye'nin Nif Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yoğun ilgi gördü.

Yörük Oyunları Şenliği büyük ilgi gördü
MUĞLA - Fethiye'nin Nif Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yoğun ilgi gördü.
Bu yıl 6'ncısı yapılan Yörük Oyunları Şenliği'nde, Yörüklerin boş vakitlerinde birlik beraberliğini sağlamak için oynadığı Yörük oyunları tekrarlanıp, gençlere tanıtıldı.
Fethiye'nin Nif Mahallesi Gedre Mevkii'nde düzenlenen 6. Nif "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi. Mahallenin gelenek ve göreneklerinin yaşatılması amacıyla düzenlenen Yörük Oyunları Şenliği'ne ilgi yoğun oldu. Nif mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden yoğun katılımın olduğu şenlikte; çuval yarışı, tahta ile yürüme, halat çekme ve yağlı güreş gibi oyunlar ve etkinlikler yapıldı. Etkinlikte, Dağların Sultanları Kadın Efeler grubu ve yöre halk oyunları ekipleri folklor gösterileri gerçekleştirirken; yöresel sanatçılar da türküleri ile halkı coşturdu.
Mahalle Muhtarı Ferhat Uysal'ın yanı sıra çok sayıda vatandaşın izlediği etkinliğin geleneksel hale geldiğini söyleyen Tertip Komitesi Üyesi Ali Arsal, "Yöremizdeki Yörük oyunlarını ve geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz şenliklerimize destek veren ve katılanlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Fethiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:37 Kaynak: İHA
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