Yörük Türkmen Derneği'nden Başkan Erdem'e ziyaret - Son Dakika

Yörük Türkmen Derneği'nden Başkan Erdem'e ziyaret

02.03.2021 15:28
Yörük Türkmen Derneği'nden Başkan Erdem'e ziyaret, System.String[]

Bursa Ertuğrul Gazi Karakeçili Yörük Türkmen Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti.

Bursa Ertuğrul Gazi Karakeçili Yörük Türkmen Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Ertuğrul Gazi Karakeçili Yörük Türkmen Derneği yönetim kurulu üyelerini ağırladı. 4 ay önce kurulan yeni bir dernek olduklarını söyleyen Dernek Başkanı Cevat Canbaz, kökleri yüzlerce yıl geriye giden kadim bir kültürün temsilcilerini olduklarını ifade etti. Cevat Canbaz, Nilüfer'de Yörük Türkmen kültürünü yaşatacak faaliyetler için Başkan Turgay Erdem'den destek istedi.

Dernek yönetimine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Turgay Erdem de, "Kültürümüze geleneklerimize olan bağlılığınızı ortaya koyarak barışı, hoşgörüyü ve dostluğu sürdürdüğünüz, yaşatarak genç kuşaklara aktardığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Aslında pek çoğumuz Yörük kültürüne sahibiz. Nilüfer Belediyesi olarak bu maksatla gerçekleştireceğiniz faaliyetlerinizde yanınızda olacağımızdan şüpheniz olmasın" dedi. - BURSA

Yörük Türkmen Derneği'nden Başkan Erdem'e ziyaret
Yörük Türkmen Derneği'nden Başkan Erdem'e ziyaret
Yörük Türkmen Derneği'nden Başkan Erdem'e ziyaret

Ertuğrul Gazi, Turgay Erdem, Türkmen, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yörük Türkmen Derneği'nden Başkan Erdem'e ziyaret - Son Dakika


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