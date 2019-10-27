1. Ulusal Yörük-Türkmen Sivil Toplum Kuruluşlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Gaziantep'te yapıldı.

Gaziantep Beğdili Oğuz Boyları Federasyon Başkanı ve Elbeyliler Dernek Başkanı Faik Akyılmaz'ın ev sahipliğinde, Yörük-Türkmen sivil toplum kuruluşlarının kapasiteleri, kurumsallaşma serüvenleri, sürdürülebilirliği, yapısal analizleri, faaliyet süreçlerinde karşılaşmış oldukları temel sorunları konusunda bir projeksiyon oluşturma amacıyla düzenlenen çalıştaya, çok sayıda Yörük Türkmen derneği, federasyonu ve konfedarasyonu katıldı.

Çalıştayda, "Büyük Türk Dünyası Yörük Türkmen Platformu" kurulması için karar alındı.

Platformun alt yapısının oluşturulması ve mevzuat hükümlerinin tamamlanması için divan kurulu tarafından bir çalışma grubu görevlendirildi. Platformun aralık ayı itibariyle resmen kurulması kararlaştırıldı.

Çalıştayda ayrıca Yörük Türkmen sivil toplum kuruluşlarının devletin terörle mücadelesine tam destek bildirisi imzalandı.

Bildiride şu görüşlere yer verildi:

"Dünyanın neresinde mazlum, garip, soydaşımız, din kardeşimiz var ise her birisinin derdiyle dertlenmek, sevinciyle mutlu olmak biz Yörük Türkmenlerin boynunun borcudur. Bu kapsamda Suriye'deki terör bataklığının kurutulması ve terör örgütlerinin döktükleri kanda boğulması için Yörük Türkmenler olarak tarihi şanlı zaferlerle dolu, onlarca asırlık şanlı tarihinde sayısız devletler kuran asil ve aziz Türk milleti, Türk devleti ve Türk ordusunun her daim yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizce Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarına karşı icra edilen Barış Pınarı Harekatı için ülkemizi hedef alan açıklamalarda bulunan Arap Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen kararı, teröristleri meclislerine konuşmacı olarak davet eden terör sevici ülkeleri, yüce, aziz Türk milleti adına Yörük Türkmen STK'ları olarak bütünüyle reddediyor ve kınıyoruz."