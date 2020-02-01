Yörük Türkmenleri Türk Bayrağını yırtan Yunan vekili protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yörük Türkmenleri Türk Bayrağını yırtan Yunan vekili protesto etti - Son Dakika

Yörük Türkmenleri Türk Bayrağını yırtan Yunan vekili protesto etti

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Yörük Türkmen Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu üyeleri Türk Bayrağını yırtan Yunan vekili protesto için bir araya geldi.

Yörük Türkmenleri Türk Bayrağını yırtan Yunan vekili protesto etti, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Yörük Türkmen Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu üyeleri Türk Bayrağını yırtan Yunan vekili protesto için bir araya geldi.


Isparta'da düzenlenen toplantı sonrası açıklamada bulunan Kırşehir Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği Başkanı Serdar Güneş, Yunanlı vekilin alçak tavrı ile Türk Milletine saldırmak için fırsat oluşturduğunu söyledi. Yörük Türkmen Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu adına açıklamada bulunan Güneş, "Bizler her ne kadar Yunan mezalimlerini tarihin karanlık odalarında unutsak da, onlar Türk düşmanlığına devam etmek için fırsat oluşturmakta engel tanımıyorlar. Kendi nesillerini milletimize karşı kin ve nefretle yetiştiriyorlar" dedi. - KIRŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
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