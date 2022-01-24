Yörük Türkmenleri, "Yörük Türkmen Çalıştayı"nda buluştu - Son Dakika

Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Havvali Özdemir Şahin, 1. Ankara Yörük Türkmen Çalıştayı'na katıldı.

Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Burdur, Isparta, Denizli, Antalya ve Muğla illerinden oluşan Teke yöresi ile Bilecik arasında kurdukları gönül köprüsüyle doğduğu yöresine ve kültürüne sahip çıkma bilinci içerisinde çalışmalarını ve aktivitelerini yürüttüklerini söyledi.

2020 yılında kurdukları dernek ile Yörük kültürünü yaşatmanın yanında elde ettikleri gelirlerle dezavantajlı bireylere ve özellikle öğrencilere burs verdiklerini, maddi destek sağladıklarını anlatan Şahin, "Bilecik, Eskişehir, Ankara, Balıkesir ve Trabzon başta olmak üzere birçok şehirden 85 üye ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Derneğimizin tanıtımı için çalışmalarımızı sürdürerek, 2 yıllık dönemde 82 kurum ve sivil toplum kuruluşunu ziyaret ettik." dedi.

Şahin, Ankara'da, "İstiklal mücadelesi yolunda zafere götüren analar defilesi" ile başlayan çalıştaya, 70 ilden katılan dernek başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini bildirdi.