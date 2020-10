Yörük ve Türkmenlerden Kıbrıs ve Azerbaycan'a tam destek - Son Dakika

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Türkiye tam bağımsız olma yolunda güçlendikçe, bölgesinde ve Türki Cumhuriyetlerindeki kardeşleri ile Türk dünyasına verdiği destek de daha güçlü oluyor" dedi.

Türkiye'nin bilhassa 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında içeride ve dışarıda yürüttüğü FETÖ ve PKK'ya yönelik terör mücadelesindeki başarılarıyla, Doğu Akdeniz'de yürüttüğü Mavi Vatan stratejisindeki saha ve diplomatik girişimlerinin büyük faydalar sağladığını söyleyen TDYTB Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Ülke olarak bir taraftan küresel pandeminin etkisinden sıyrılmaya çalışırken, diğer taraftan hakikaten son aylarda peş peşe gelen sevindirici gelişmeleri yaşıyoruz. Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması ve akabinde Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi tam bağımsız bir büyük devlet olma yolunda attığımız önemli somut adımlardır" diye konuştu.

Dünyanın korku ve endişe ile takip ettiği bu adımlara şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 46 yıl kullanıma kapalı olan Maraş'ın açılıyor olmasının eklendiğini söyleyen Başkan Tatlıoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bugün Türk dünyası adına tarihi bir gün. 5 asırdır Türk toprakları olan Kıbrıs'ta Türk izlerini yok etmeye yönelik her türlü girişimlere Türkiye'nin barışçıl ve hukuki alanda verdiği haklı mücadelesinde, yavru vatanla bir büyük kazanım elde etmiş oluyoruz. Maraş bölgesinin halkın kullanıma açılıyor olması biz Yörük ve Türkmen camiasında büyük sevinç ve mutluluğa yol açmıştır. Ana vatan olarak her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ederken, Kıbrıs meselesinin de kalıcı çözüme doğru yaklaştığı artık görülmektedir."

Su altında meydana gelen arıza sebebiyle kesintiye uğrayan Kıbrıs'a içme suyu desteği konusunda Türkiye'nin 108 gün gibi kısa bir sürede deniz altında onarım yapılarak yeniden su vermeye başlamasının da büyük bir başarı olduğunu belirten TDYTB Başkanı Tatlıoğlu, KKTC Başbakanı Ersin TATAR'ın talebiyle Türkiye tarafından KKTC'ye bir de pandemi hastanesi yapıldığını ve bu süreci çok başarılı bir şekilde atlatan ülkeler arasına girdiğini söyleyerek, "kardeş dayanışmasının en iyi örneklerini yaşıyoruz" dedi.

Ermenistan savaş suçu işliyor ve dünya seyrediyor

TDYTB Başkanı İrfan Tatlıoğlu yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından bir haftadır hain saldırıların odağında bulunan kardeş ülke Azerbaycan'a da "yanınızdayız"mesajı verdi. Tatlıoğlu, "Sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine de saldırmaktan çekinmeyen işgalci Ermenistan savaş suçu işlemektedir ama maalesef dünya bu alçakca saldırılara karşı her zamanki gibi sessizliğe bürünmüştür. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin bu haklı mücadelesinde bir tek yine Türk halkı var ve bu sefer güçlü bir devlet iradesiyle yanlarındayız. Bölgeden gelen son haberlerde Karabağ'daki pek çok yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığını da sevinçle öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

Başkan Tatlıoğlu, Türkiye'nin dış politikada göstermiş olduğu saha ve diplomatik başarıların altında güçlü ve kararlı yönetim anlayışının bulunduğunu, milli birlik ve beraberlik ruhunun yattığını, siyaset üstü bakış açısının egemen olduğunu söyleyerek "Bu ülkenin topraklarında 7 kıt'aya hakim büyük bir imparatorluğun tohumlarını atan ve mayasında birlik, beraberlik, kardeşlik bulunan Yörük ve Türkmenler olarak her daim devletimizin, milletimizin yanındayız. Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olma yolunda atılan tüm adımların yılmaz savunucusu ve destekçisiyiz. Bu yolda üzerimize düşen her görevi yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, verilecek her görevi Horasan yolunda, kızıl elma ülküsünde emir telakki ederiz" diye konuştu. - BURSA