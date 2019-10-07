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Son Dakika Güncel Yörükler 26'nci Uluslararası Yörük Toyu'nda buluştu

Yörükler 26'nci Uluslararası Yörük Toyu'nda buluştu

2 saat önce

Antalya Yörükler Derneği'nin Düzlerçamı'nda düzenlediği 26'ncı Uluslararası Yörük Toyu, binlerce yörüğü biraraya getirdi.

Yörükler 26'nci Uluslararası Yörük Toyu'nda buluştu, System.String[]

Antalya Yörükler Derneği'nin Düzlerçamı'nda düzenlediği 26'ncı Uluslararası Yörük Toyu, binlerce yörüğü biraraya getirdi.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 26'nci Uluslararası Yörük Toyu'nda, Yörük kültürünün Türkiye'nin temel taşı olduğunun altını çizerken "Ama Yörük kültürü ve felsefesini bugüne uyarlamadan, bugünü yorumlamadan bizim geleneksel kültürümüzü bugünle harmanlamadan yeterince faydalanma şansımız yok" diye konuştu.


Başkan Uysal, pazar günü Antalya Yörükler Derneği'nin Düzlerçamı'nda düzenlediği 26'ncı Uluslararası Yörük Toyu'na katıldı. Antalya Yörük İl Hatunu Sibel Gezen ve Dernek Başkanı Abdullah Duman'ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte vatandaşlar, Başkan Uysal'a yoğun ilgi gösterdi. Yörüklerin büyük buluşması için Düzlerçamı mesire alanını dolduranlarla tek tek selamlaşan Başkan Uysal, Yörük yaşamı ve kültürünün tanıtıldığı çadır ve stantları da ziyaret etti.


Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün Türkiye'nin temel taşı, kadim yaşam şekli olduğunu söyledi. "Bu topraklarda bir olmayı, birlik olmayı, insanlarımıza kendi kimliklerini öğreten Yörük kültürü ve felsefesi devam ettiği sürece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ülkemiz güvende olacaktır. Ülkemizin geleceği ile ilgili endişe etmeye mahal olmayacaktır" diyen Başkan Uysal, şunları söyledi:


"Ancak, hep söylemeye çalıştığım şey şu, bugüne uyarlamadan, bugünü yorumlamadan bizim geleneksel kültürümüzü bugünle harmanlamadan yeterince faydalanma şansımız yok. Temel bir güvenlik duygusunu Yörük kültürü ve onun felsefesiyle yeni kuşaklarımıza aktarabiliriz. O birliği, beraberliği ifade edebiliriz. Ama ilerleyebilmemiz ve çağa ayak uydurabilmemiz için dünya ile rekabet edebilmemiz için daha fazlasına ihtiyaç var."


Konuşmasının ardından Yörük il Hatunu Gezen, 26'ncı Uluslararası Yörük Toyu'na destekleri dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti. - ANTALYA

Düzlerçamı, Yörükler, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:52 Kaynak: İHA
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