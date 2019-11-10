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Yörükler boğa güreşlerinde bir araya geldi

7 saat önce

Aydın'ın en önemli kültürel etkinliklerinden biri olan boğa güreşleri yaz kış yapılmaya başladı.

Yörükler boğa güreşlerinde bir araya geldi, System.String[]

Aydın'ın en önemli kültürel etkinliklerinden biri olan boğa güreşleri yaz kış yapılmaya başladı. Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde düzenlenen boğa güreşlerinde Karadeniz ve Ege'nin değişik illerinden katılan 82 boğa kıran kırana güreşti. Oldukça renkli geçen boğa güreşlerini binlerce kişi izledi.


Pazar gününün 10 Kasım'a denk gelmesi nedeniyle Cumartesi günü gerçekleştirilen boğa güreşi şenlikleri sabahtan akşam hava kararıncaya kadar devam etti. Atça Arenası'nda sabah tozkoparan boğalarının güreşleri ile başlayan karşılaşmalarda pehlivan boğalar sahada tozu dumana kattı. Özel müsabakaların da yapıldığı güreşlerde grubunda dereceye giren boğaların sahipleri kupa ve para ile ödüllendirildi.


Şenlik havasında geçen güreşlerde bazı boğalar uzun süre güreşmesine rağmen yenişemeyince berabere ayrıldı. Malgaçmustafa Mahallesi Köyü tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen güreşlerde boğalar boğalar kapışırken, güreşler sayesinde ahbap olan sahipleri de hasret giderdi. - AYDIN

10 Kasım, Aydın, Atça, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
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