Yörükler, Gebze'de geleneklerini yaşatıyor - Son Dakika

KOCAELİ'nin sanayisi ile öne çıkan Gebze ilçesinde geleneklerini yaşatan 22 Yörük aile, Sığırlık merasında hayvan besleyerek geçimini sağlıyor.

Sanayinin başkenti olarak anılan Gebze, doğal güzellikleri de içinde barındırıyor. Gebze'nin en güzel yerlerinden Denizli Köyü Sığırlık merasında yaşayan Yörükler, burada geleneklerini sürdürüyor. 22 Yörük aile, keçi, koyun ve büyükbaş hayvan besleyerek, geçimini sağlıyor.

Gebze Yörük Türkmen Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemil Karateke, 40 yıl önce Sığırlık merasında doğduğunu belirterek, "Dedelerimiz ve babalarımız burada dünyaya geldi. Biz hayvancılıkla geçimini sağlayan Yörükleriz. Şu an bu bölge içerisinde 22 Yörük ailemiz yaz kış yaşamlarını burada devam ettiriyor. Koyun, keçi ve sığır olmak üzere hayvancılıkla uğraşıyoruz" dedi.

Ovanın kültürünü yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Cemil Karateke, "Herhangi bir ormana zarar vermeden hayatlarımızı devam ettiren, ormana alışmış insanlarız. Biz 24 Oğuz boyundanız. Burada yaşayan Yörükler, Kayı Boyu'ndan geliyor. Bu ovanın kültürünü yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Amaç, tamamen buradaki Yörük kültürünü yaşatmak. Kültür her yerde bizimdir. Medeniyet bizimdir" diye konuştu.