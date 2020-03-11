Yörükler gözetim altında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yörükler gözetim altında - Son Dakika

Yörükler gözetim altında

6 saat önce

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yörükler merkeze kamera sistemi takıldı.

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Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yörükler merkeze kamera sistemi takıldı.


İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, kurulan sistem sayesinde, mahalleye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığını ve bu sayede kötü niyetli kişilerin girişini engellediklerini belirtti. Monitörden tüm kamera noktaları gördüklerini belirten Kalınbacak, kamera sisteminin hırsızlık gibi olaylara karşı caydırıcı olduğunu, Kuş Cenneti'ne giden yol Yörükler, Dereköy ile Beylik Mahallelerinin güvenlik kamara sistemi ile 7/ 24 saat gözetim altında olduğunu ifade etti. - SAMSUN

Jandarma, Yörükler, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
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