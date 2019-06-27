Son Dakika Haberleri: Yörükler için karlı yollar açılıyor
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Yörükler için karlı yollar açılıyor

2 saat önce

Mersin'de, yaylalara göçe başlayan Yörükler için karla kaplanan yollar açılıyor.

Yörükler için karlı yollar açılıyor, System.String[]
Mersin'de, yaylalara göçe başlayan Yörükler için karla kaplanan yollar açılıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan Yörüklerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalışma başlatıldı.
Toroslar'ın 3 bin rakımında bulunan yayla yollarındaki karları temizleyen ekipler, alternatif yollarda da onarım çalışmaları yürüttü.
90 kilometrelik yolda yapılan çalışmalar, 8 Temmuz'a kadar devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:19 Kaynak: AA
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