Yörükler için karlı yollar açılıyor
2 saat önce
Mersin'de, yaylalara göçe başlayan Yörükler için karla kaplanan yollar açılıyor.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:19 Kaynak: AA
'de, yaylalara göçe başlayan Yörükler
için karla kaplanan yollar açılıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan Yörüklerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalışma başlatıldı. Toroslar
'ın 3 bin rakımında bulunan yayla yollarındaki karları temizleyen ekipler, alternatif yollarda da onarım çalışmaları yürüttü.
90 kilometrelik yolda yapılan çalışmalar, 8 Temmuz'a kadar devam edecek.
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