Yörükler'in göç rotalarını kayıt altına almak isteyen profesyonel dağcı 1000 kilometre yürüdü - Son Dakika

Yörükler'in Anadolu'daki göç rotasını haritalandırmayı amaçlayan profesyonel dağcı Sadi Yalgın, şimdiye kadar farklı güzergahlarda çok sayıda göçe tanık oldu ve bu süreçte 1000 kilometre yol yürüdü.

Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüp Başkanlığı görevini de yürüten Sadi Yalgın, Yörükler'in, Mersin'den Konya'ya, Afyonkarahisar'dan Aydın ve İzmir'e, Antalya Serik'ten Isparta'ya ve son olarak Kütahya'nın Emet ilçesinden başlayıp Manisa'nın Salihli ilçesinde sona eren 4 göçüne katıldı.

Birlikte yol yürüdüğü Yörükler'in göç yollarını kayıt altına almak için GPRS ile iz haritaları yapan Yalgın, göç rotalarını tescilleyip kitap haline getirmeyi amaçlıyor.

Yalgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yörükler'le birlikte bugüne kadar farklı güzergahlarda 1000 kilometre yürüdüğünü, son göç yürüyüşünü tamamlamasına da 80 kilometrelik bir mesafe kaldığını söyledi.

Batı Anadolu'da farklı medeniyetlere ait farklı kültür rotaları bulunduğunu belirten Yalgın, "Maalesef Türk kültürüne ait herhangi bir kültür rotası bulunmuyor, bu durum beni üzüyor. Yaptığım araştırmada kendi öz kültürümüz ile ilgili herhangi bir kültür rotasının oluşturulmadığını gördüm. Bundan 3 yıl önce de Yörük kültür rotalarını araştırmaya başladım." dedi.

Yalgın, Kütahya'nın Emet ilçesindeki Eğrigöz Dağı yaylalarından başlayarak Manisa'nın Salihli ilçesine uzanan 240 kilometrelik yeni bir rotanın güzergahını çizdiğini ifade ederek, beraber yol aldığı Karakeçili Yörükleri'nden Himmet Uslu ile 3 gün önce yola çıktıklarını anlattı.

Yörükler'in çok misafirperver insanlar olduğunu vurgulayan Yalgın, "Yörükler'in yaşam alanı dağlardır, ateş ise olmazsa olmazlarıdır. Çok ayrıntılı yaşamları vardı, bir sonraki günün planlaması en ince ayrıntısına kadar yapılır. Onların bu zorlu yaşamına tanıklık ediyorum. Hedefim Anadolu'da bin yıldır süren bu göçün kültür rotası haritasını çıkararak tescil ve sonrasında kitap haline getirmek." ifadelerini kullandı.