Yörükler keçilerini, Elazığ için bağışladı - Son Dakika
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Yörükler keçilerini, Elazığ için bağışladı

12 dakika önce

MERSİN'de, tek geçim kaynakları hayvancılık olan Sarıkeçili Yörükler, 'Can dostum' diye nitelendirdikleri keçileri, Elazığ'daki depremzedeler için bağışladı.

Yörükler keçilerini, Elazığ için bağışladı, System.String[]

MERSİN'de, tek geçim kaynakları hayvancılık olan Sarıkeçili Yörükler, 'Can dostum' diye nitelendirdikleri keçileri, Elazığ'daki depremzedeler için bağışladı.

Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği çatısı altında bir araya gelen Sarıkeçili Yörükler, Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak, bağışlarının bölgeye ulaştırılmasını istedi. Yörükler tarafından bağışlanan 100 keçi de belediye ekiplerince Gülnar Mezbahası'nda kesildi. Yakaköy Mezbahası'nda paketlenen etler, et nakil aracı ve transfer aracıyla 6'sı Sarıkeçili Yörüklerden oluşan 8 kişilik ekip ile yola çıktı.

Büyükşehir Belediyeri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, konunun kendilerine ulaştığı andan itibaren imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'mızla iletişime geçtik. Kendi mezbahamız ve araçlarımız var. Toplanılan keçilerin hijyenik ortamda kesimi, parçalanması ve paketlenmesi noktasında çalışabileceğimizi kararlaştırdık. Ardından hayvanların bölgeden toplanması konusunda yardımcı olduk. İlgili mezbahamıza getirildi, parçalanmak üzere başka bir yere naklettik. Paketlenerek, bölgeye ulaşmak üzere hazır hale getirdik" dedi.

Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Pervin Savran da depremzedelerin yaşadıkları acıyı, tek geçim kaynakları olan keçileri bağışlayarak paylaşabileceklerini düşündüklerini söyledi. Konargöçer bir yaşam biçimine sahip olduklarını ifade eden Savran, "Göçebe Yörükler'in elinde ne vardır? Can yoldaşımız olan keçilerimiz vardır. Biz 365 günü onlarla birlikte geçiriyoruz. Gönlünden kopan herkes, inanılmaz bir sevgi ve mücadeleyle en sevdiği, en çok vakit geçirdiği keçisini getirip bağışladı. Hem geçmiş olsun temennilerini iletelim, hem de depremzede vatandaşlar için çorbada bizim de bir tuzumuz olsun, bölgeye varalım, yaraları az da olsa sarmaya çalışalım dediler. Ama maalesef araç konusunda, ulaşım konusunda, veteriner hekim nezaretinde mezbahada hijyenik bir kesim süreci gibi imkanlarımız ve gücümüz yoktu. Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştık. Sağ olsunlar, düşündüğümüzden daha büyük destekte bulundular" diye konuştu.


Yörükler, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:18 Kaynak: DHA
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