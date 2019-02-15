Son Dakika Haberleri: Yörükler Sempozyumu'na Büyük İlgi

Yörükler Sempozyumu'na Büyük İlgi

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörükler Sempozyumu' sona erdi.

Yörükler Sempozyumu'na Büyük İlgi, System.String[]
Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörükler Sempozyumu' sona erdi. İki gün süren ve 8 oturumun yapıldığı sempozyuma vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörükler Sempozyumu ikinci gününde toplam 3 oturum ile devam etti. Türk akademisyenlerin yanı sıra Orta Asya'dan gelen Amantur Caparov, Taalay Şarşembiyeva, Mayrambek Orozobayev gibi önemli isimlerin de katılım sağladığı sempozyumda, Yörüklerin hayatı ve döneminin önemli hadiseleri anlatıldı.

Türk dünyasında bayram havasında gerçekleşen göç hazırlıklarının her detayının incelendiği sempozyum Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Solak'ın başkanlığında, Prof. Dr. Türkan Erdoğan'ın, 'Yerleşik Yörüklerde Düğün ve Evlilik Adetlerinde Değişimler', Doç. Dr. Taalay Şarşembiyeva'nın, 'Göçebe Kırgızlarda Gelin ve Aile İçindeki Yeri', Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın, 'Anadolu Türkmen-Yörüklerinde Kültürel Kimlik ve Kadın Müziği', Doç. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ersilasun'un, 'Kazak Mutfağı Örneğinde Konar-Göçerlerde Maddi Kültür', konulu sunumları ile başladı.

Gerçekleştirilen ilk oturumun ardından Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Alpargu başkanlığında, Prof. Dr. Ali Akar'ın, 'Batı Anadolu Yörük Ağızlarının Orta Asya Türk Lehçeleriyle İlişkileri', Dr. Öğretim Üyesi Mayrambek Orozobayev'in, 'Kırgızcadaki ve Sarıkeçili-Bahşiş Yörüklerinin Ağzındaki Davarcıklarla İlgili Bazı Terimlerin Leksik ve Semantik Açıdan Karşılaştırılması', Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Hilal Tuztaş Horzumlu'nun 'Göçer Yaşamda Taşımacılıkta Kullanılan Maddi Kültür Unsurları' ile Dr. Araştırmacı-Yazar Atilla Erden'in, 'Yörüklerde Konut Kültürü' konulu konuşmalarıyla devam etti.

Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörükler Sempozyumu'nda son olarak ise Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz başkanlığında, Araştırmacı-Yazar Ayhan Yüksel'in, 'Anadolu'da Çepniler ve Çepni Kültürü', Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay'ın, 'Hüdavendigar Sancağındaki Yörükan Voyvodaları', Dr. Öğretim Üyesi İsmail Yaşanlar'ın, 'Hüdavendigar Sahasındaki Yörüklerin 19'ncu Yüzyılda Yerleşik Hayata Geçirilmesi' konulu konuşmalar yapıldı.

Aynı zamanda Osmanlı Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Yörükler döneminde yaşanan gelişmelerin anlatıldığı sempozyuma ait sunumlar kitaplaştırılarak, hem öğrencilere hem de ilgi duyan herkese tarihi kaynak olarak sunulacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

Asya, Yörükler, Güncel
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