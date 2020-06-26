Yörüklerden 2 bin 200 rakımda ekonomiye katkı - Son Dakika

Yörüklerden 2 bin 200 rakımda ekonomiye katkı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Karaman il sınırında bulunan 2 bin 200 rakımlı Musabozuldu Yaylası'na gelen Yörükler, 80 bin küçükbaş hayvanlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Karaman il sınırında bulunan 2 bin 200 rakımlı Musabozuldu Yaylası'na gelen Yörükler, 80 bin küçükbaş hayvanlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bölgede süt ve peynir üretimi için kıl keçisi, et üretimi için ise kuzu yetiştiriciliği yapılıyor. Doğal bitki örtüsüyle beslenen hayvanların ürünleri talep görüyor.

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Bölge için ulaşımı sağlayan yollar büyük önem taşıyor. Bölgenin zorlu arazi yapısında sağlıklı ulaşımın sağlanabilmesi için Erdemli Belediyesi tarafından yeni yollar açılırken, daha önce açılan ancak kış ve bahar şartlarında bozulan yollar ise yeniden onarılıyor.


Yörüklerin sorunlarını dinleyen ve yapılan çalışmaları inceleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "2 bin 200 rakımda insanlarımızın ciddi bir uğraşları var. Hem aile ekonomisi, hem de ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı söz konusu. Tabi ki bu işin güzellikleri var ama zorlukları da meşakkati de büyük" dedi.


Yaylada ciddi bir süt üretiminin gerçekleştiğini ifade eden Tollu, "Şu anda sevinerek belirtmeliyiz ki düne göre hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın geçimleri daha kolay. Hem teknolojinin getirdiği imkanlara kavuşmaları, hem de ülkede doğal gıda ve doğal beslenmeye karşı talep söz konusu olunca, insanlarımızın bu gayretleri boşa gitmiyor. Ciddi bir süt ve et üretimiyle, ciddi bir girdi sağlanıyor" diye konuştu.


Yeni yol çalışması ve onarım çalışması yaptıklarını anlatan Tollu, Yörüklerin hayatını kolaylaştıracak her türlü imkanı sağlamak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.


"Yaylamızda 70-80 bin civarında küçükbaş hayvan yetiştirilmekte"


Hayvancılıkla ilgili her türlü faaliyeti yürüttüklerini ifade eden Kösereli Mahalle Muhtarı Kemal Çevik de, "Yaylamız Erdemli'ye 80 kilometre uzaklıkta olup, özellikle şu anda bulunduğumuz konum, Kösereli Yörükleri'nin olduğu yerdir. Fakat Evdilek Mahallesi'nin içerisinde 8-10 köyümüzün Yörükleri yaşamaktadır. Bunlar da 80-90 haneye tekamül ediyor. Burada 70-80 bin civarında küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir. Buralarda Erdemli Belediyemiz her yıl düzenli olarak hizmet yapmaktadır. Özellikle ulaşımda büyük imkan sağlamaktadır. Coğrafyamız özellikle 2 bin 500 rakıma kadar yükseliyor" diye konuştu.


Güzeloluk Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan ise, "Geçmiş yıllarda yol olmadığı için süt kazanlarının ya kapağı açılırdı ya dökülürdü. Şimdi başkanımız sayesinde yollar yapılıyor. Süt olsun, peynir olsun rahatlıkla mandıralara ulaşıyor" diye konuştu.


Keçi yetiştiriciliği yapan Hanife Geriz ise yaylalarında hayvanlarından elde ettiği ürünlerin şifalı olduğunu söyledi. Geriz, "Yaylamızda bin bir çeşit otlarımız var. Isırgan var, kantaron var. Doktorlar bile geldiği zaman bu kadar ot çeşidi hiçbir yerde yok diyor, bizlere. Hayvanlarımızın sütü, peyniri, eti şifalıdır" dedi. - MERSİN

Yörükler, Erdemli, Karaman, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

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