Yörüklerden avcılara nezaket ziyareti - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta Milas'ta "Yörük" olduğunu iddia eden bir kişinin sosyal medyada paylaştığı avcılık ile ilgili bir yorum sonrası, Milas Avcılar, Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Derneği'nden sert tepki geldi.



Bu paylaşım sonrası, Milas Yörük-Türkmen Kültür Derneği Başkanı ve aynı zamanda MHP Milas Belediye Meclis Üyesi olan Veteriner Hekim Mevlüt Kiriş ve yönetim kurulu, bu durumun daha büyük sorunlara yol açmaması adına, Avcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan ve yönetim kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulundu.



Yaşanan olayın üzücü olduğunu belirten Kiriş, "Öncelikle ziyaret talebimizi kabul ettiğiniz için hepinize kendim ve yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ederim. Bugün yapılan ziyaretin asıl sebebi kendini yörük olarak tanımlayan bir vatandaşımızın, avcı arkadaşlarımıza kötü yorumlarda bulunması ve bunun üzerine de avcı arkadaşlarımızın haklı olarak yörük derneklerine bir tepki ve eylem oluşturmasından dolayı buradayız. Biz avcılara sahip çıkan yörükleriz. Bizim de gelenek ve göreneklerimizde avcılık vardır. Orta Asya'dan buraya kadar göç ederken avcılık ile ayakta kalarak neslimizi devam ettirdik. Yasal çerçevede olan bütün avcılık faaliyetlerin de yanındayız. Tabii ki herkes fikirlerini ve düşüncelerini beyan edebilir, fakat bu durum farklı mecralara, farklı kurumlara çekilirse biz de yörükler olarak cevabını veririz. Tekrardan belirtmek söylemek istiyoruz, biz yörükleri ve avcıları karşı karşıya getirecek bütün provakatör eylem ve durumlara karşıyız. Aramızda asla bir sorun olmadığını göstermek için de avcılar derneğini nezaketen ziyaret ettik. Kurallara ve kanunlara uyulduğu sürece her daim avcılarımızın yanındayız" dedi.



Ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Milas Avcılar, Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan ise, "Son günlerde biz avcılara yönelik bazı sözler, hakaretler gerçekten had safhaya ulaştı. Birkaç gün önce sosyal medya üzerinden böyle üzücü bir olay yaşadık. Biz de bunları hak etmediğimiz için avcılarımız da ben de bu duruma ve hakarete tepki gösterdik. 'Avcılık cinayettir' lafı bizleri çok üzdü. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletinde avcılığı devletimize vergi ödeyerek ve kanunlara uygun bir şekilde yapıyoruz. Zaten bizler de yasal olmayan, kanunsuz yapılan avcılığın her zaman karşısındayız. Bizleri ziyaret ettiğiniz ve yanımızda olduğunuzu gösterdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bizler de her zaman sizlerin yanındayız" dedi.



Sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen ziyaret, yörükler tarafından avcılara yağlık hediye edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - MUĞLA