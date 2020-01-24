Yörüklerden Başkan Atabay'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yörüklerden Başkan Atabay'a ziyaret - Son Dakika

Yörüklerden Başkan Atabay'a ziyaret

6 saat önce

Didim Yörükler Kültür Dayanışma ve Yaşatma Derneği'nde göreve seçilen Sinan Çetin başkanlığındaki yeni yönetim, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

Yörüklerden Başkan Atabay'a ziyaret, System.String[]

Didim Yörükler Kültür Dayanışma ve Yaşatma Derneği'nde göreve seçilen Sinan Çetin başkanlığındaki yeni yönetim, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.


Didim Yörükler Kültür Dayanışma ve Yaşatma Derneği'nde göreve yeni seçilen Dernek Başkanı Sinan Çetin ve yönetimi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaret esnasında dernek yönetimi ve Başkanı Sinan Çetin, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a adının yazılı olduğu yağlık hediye etti. Başkan Atabay, Yörüklere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Ziyaret ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Dernek Başkanı Sinan Çetin, "Başkanımızla fikir alışverişinde bulunduk. Başkanımızı, 1 Mart 2020 günü Didim Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda düzenlenecek olan Yörük Günü şölenine davet ettik. Yapmış olduğumuz etkinliklerde bizlere her zaman destek olan Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Sinan Çetin, Yörükler, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da büyük paniğe neden olan Çinli kadın, ülkesine gönderilirken görüntülendi
Son Dakika: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu Son dakika: Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şüpheli vakaya rastlanmadı Son dakika: 400 hakim ve savcı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilgi toplanıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 15:31:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yörüklerden Başkan Atabay'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]