Son Dakika Haberleri: Yörüklerden Başkan Ataç'a ziyaret
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Yörüklerden Başkan Ataç'a ziyaret

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Teke Yörük Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdullah Duman ve federasyona bağlı derneklerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Yörüklerden Başkan Ataç'a ziyaret, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Teke Yörük Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdullah Duman ve federasyona bağlı derneklerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Ataç, sivil toplum kuruşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ataç son olarak makamında, Teke Yörük Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdullah Duman ve federasyona bağlı derneklerin başkanlarını ağırladı. Teke Yörük Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdullah Duman, Başkan Ataç'a nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirterek, gördükleri misafirperverlikten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Duman, "Ziyaretimiz esnasında günümüzde sivil toplum örgütlerinin ne tür faaliyetler içerisinde bulunması gerektiği konularında fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca 12 Temmuz'da Eskişehir'de gerçekleştireceğimiz Çeltik Köyleri Şenliği ve 24-25 Ağustos'ta Konya Çeltik'te düzenleyeceğimiz bir başka etkinliğimize başkanımızı davet ettik" dedi.

Başkan Ataç da, Duman ve federasyona bağlı derneklerin başkanlarına ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Öte yandan ziyaret sonunda Başkan Ataç'a misafirleri tarafından ismine özel dokunmuş kilim hediye edildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:24 Kaynak: İHA
Ahmet Ataç, Tepebaşı, Abdullah Duman, Yaşam
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