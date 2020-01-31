Yörüklerden Yunan vekile tepki - Son Dakika
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Yörüklerden Yunan vekile tepki

6 saat önce

Türkiye Yörük/Türkmen Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu üyeleri, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türk bayrağı yırtan Yunan milletvekili loannis Lagos'a yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

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Türkiye Yörük/Türkmen Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu üyeleri, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türk bayrağı yırtan Yunan milletvekili loannis Lagos'a yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.


Türkiye Yörük/Türkmen Gönül Seferberliği Yürütme Kurulu üyeleri adına Abdullah Duman tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yunan milletvekili Loannis Lagos bu alçak tavrıyla, Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine saldırmak için her fırsatı değerlendiren Yunanlıların Türk milletine bakışlarıyla ilgili fikir vermektedir. Bizler her ne kadar Yunan mezalimlerini tarihin karanlık odalarında unutsak da, onlar Türk düşmanlığına devam etmek için fırsat oluşturmakta engel tanımıyorlar. Kendi nesillerini milletimize karşı kin ve nefretle yetiştiriyorlar" ifadelerini kullandı.


Türk milletinin tarihte hiçbir zaman yaka paça kavga ettiği bir milletin bayrağını yırtmadığını kaydeden Duman, "Türk milleti tarihte yaka paça kavga ettiği hiçbir milletin bayrağını yırtmamış, fakat hak etmediği bir yerde dalgalanmasına izin vermemiştir. Düşmanının bayrağını indirmiştir fakat yırtmamıştır. Böyle alçakça tavırlar namus kavramından nasiplenmemiş şımarıkların işidir. Anadolu zor bir coğrafyadır. Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayabilmek için büyük devlet bütün millet olmak zorundayız. Çünkü, Anadolu'nun etrafı sırtlanlarla çevrili. Aşağılık Yunanlıyı bayrağımıza karşı gösterdiği saygısızlıktan dolayı şiddetle kınıyoruz" dedi. - ANKARA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:49 Kaynak: İHA
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