Yörüklerin binlerce yıllık geleneği Yağcıbedir halısı Sakarya'da dokunuyor - Son Dakika

Yörüklerin binlerce yıllık geleneği Yağcıbedir halısı Sakarya'da dokunuyor

06.01.2021 11:13
Yörüklerin binlerce yıllık geleneği Yağcıbedir halısı Sakarya'da dokunuyor, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesiyle özdeşleşen, Orta Asya'dan göç eden Yörüklerin dokuduğu Yağcıbedir halısı, çeşitli milletlerin bir arada yaşadığı kültür mozaiği Sakarya'da üretilerek şehirden şehre aktarılan bir geleneğe dönüşüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesiyle özdeşleşen, Orta Asya'dan göç eden Yörüklerin dokuduğu Yağcıbedir halısı, çeşitli milletlerin bir arada yaşadığı kültür mozaiği Sakarya'da üretilerek şehirden şehre aktarılan bir geleneğe dönüşüyor.

Çeyizlere konulan, dokuma tekniği anadan kıza geçen Yağcıbedir halısı, Yörüklerin örf ve adetlerini yansıtan sanat eseri niteliğini taşıyor.

Sındırgı ilçesinde elde dokunan, yüzde 100 koyun yününden yapılan ve doğallığıyla ön plana çıkan halılar, her deseninde barındırdığı hikayesiyle Yörüklerin örf ve adetlerini yansıtıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle eğitim alan kadınların eliyle üretimine başlanan tarihi yaklaşık 3 bin yıla dayanan Yağcıbedir halı dokumacılığı, bu sayede nesilden nesle aktarılmasının yanı sıra şehirden şehre taşınan kültür özelliğine sahip olma yolunda ilerliyor.

"Tüm ülkemize, yurt dışına gönderilecek"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlatılan projeyle yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcıbedir halısının tarihine sahip çıktıklarını söyledi.

Yağcıbedir halısındaki her rengin ve desenin bir anlamının bulunduğunu anlatan Yüce, "İnsanlar duygu ve düşüncelerini bu halı üzerine yansıtmaktadırlar. Yağcıbedir, insanların mutluluklarını, hüzünlerini, yaşanmışlıklarını, yani tüm duygularını motiflerle yansıttıklarını bir halıdır." dedi.

Yüce, bu tarihi halının özelliklerini öğrenmek ve belediye bünyesinde imalatına başlamak için 10 kişilik ekibin Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gönderildiğini belirterek "Dokuması meşakkatli olan bu halı için ortalama 136 bin ilmek atılması gerekmektedir. Bu halının önemli özelliğinden biri de Türk düğümü dokuması olmasıdır." diye konuştu.

Halının üretimini yaygınlaştırmak için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Yüce, "Halılarımızı evlerimize de taşıyacağız. Yününü, alet edevatını büyükşehir belediyesi olarak biz karşılayacağız. Vatandaşlarımıza eğitim vereceğiz. Evlerinde ördükleri halıları bizlere verecekler, biz de onların verdiği emeklerin karşılığını vermeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüce, tarihi halıyı gönül coğrafyasının mozaiğini oluşturan Sakarya'da üretmenin ayrı bir anlam taşıdığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Sındırgı'daki çalışmaları bizatihi yerinde gördüm, belediye başkanımızla iş birliği protokolü yaptık ve daha sonra 'kardeş belediye' olduk. Artık Sakarya ve Sındırgı kardeş şehirdir. Bundan sonra Yağcıbedir halıları birlikte dokunacak ve tüm ülkemize, yurt dışına gönderilecek inşallah."

"Bir halıyı dokumak 3 ay sürüyor"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda el sanatları öğretmenliği yapan Nihal Karaca da Balıkesir Sındırgı ile özdeşleşen Yağcıbedir halısını yaşatmak için 10 kişilik bir ekiple çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Yaklaşık 2 metre uzunluğa sahip halının 600 sıradan oluştuğunu, bir sırada 227 ilmek bulunduğunu anlatan Karaca, "Tamamı 136 bin 200 ilmekten oluşmaktadır. Bir kişinin halıyı dokuması 3 ay sürmektedir. Halılar tamamen yerli yapım yünden dokunmaktadır. Aynı şekilde Türk düğümü tekniğiyle üretilmektedir. Boyaları da tamamen doğadan bitkisel olarak elde edilmektedir." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Sakarya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yörüklerin binlerce yıllık geleneği Yağcıbedir halısı Sakarya'da dokunuyor - Son Dakika


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