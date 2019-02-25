Son Dakika Haberleri: Yörüklerin Büyük Göçü 14 Nisan'da

Yörüklerin Büyük Göçü 14 Nisan'da

22 dakika önce

Burdur'da Yörük Kültür Araştırma Derneği (YÖRKAYDER) tarafından düzenlenecek olan Temsili Yörük Göçü 14 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Yörüklerin Büyük Göçü 14 Nisan'da, System.String[]
Burdur'da Yörük Kültür Araştırma Derneği (YÖRKAYDER) tarafından düzenlenecek olan Temsili Yörük Göçü 14 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Yörük Kültür Araştırma Derneği tarafından düzenlenen toplantıda geleneksel hale gelen ve nisan ayında düzenlenecek olan, Temsili Yörük Göçü ve Yaren Programı hakkında bilgi verildi. Toplantıda YÖRKAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Alaettin Kalkan, Temsili Yörük Göçü'nün 14 Nisan olarak belirlendiğini açıkladı. Kalkan, "Geçen yıl ilkini yaptığımız temsili Yörük Göçünün ve Yaren Programını kültürümüzün unutulmaması ve sürdürülmesi amacıyla bu yılda 2.sini düzenleme YÖRKAYDER olarak kararı aldık. Büyük Yörük Göçümüz saat 12.00'de Çatalpınar mevkiinde develerin de bulunduğu hayvan sürüleri, atlı gruplar ve çobanlar eşliğinde uzay çatıya kadar yürüyüşle devam edecek. Temsili göçümüze katılan vatandaşlarımıza uzay çatı altında çoban kavurma ve yayık ayranı ikramı edilecek. Vatandaşlarımıza Yörük kültürünü tanıtmak için Yörüklerin yaşamını yansıtan materyallerin sergilendiği açık hava müzesi ziyarete açılacak" dedi. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anket Sonuçları, Bir Koşul Dışında Seçmenin Kararını Etkilemiyor Ak Partili Mahir Ünal: Yeni Askerlik Düzenlemesi Nisan Ayında Meclis'in Gündemine Gelebilir

Son Dakika! Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! 3 Ay Boyunca Maaşları Devlet Karşılayacak Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 15:43:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yörüklerin Büyük Göçü 14 Nisan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]