Yörüklerin şairi Murat Ekiz, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yörüklerin şairi Murat Ekiz, hayatını kaybetti

6 saat önce

Aydın'da Yenipazar ilçesinde yaşayan ve Yörüklerin şairi olarak bilinen Murat Ekiz geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yörüklerin şairi Murat Ekiz, hayatını kaybetti, System.String[]

Aydın'da Yenipazar ilçesinde yaşayan ve Yörüklerin şairi olarak bilinen Murat Ekiz geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çocuk yaşlarda hayvan otlatırken Meşe ağacının altında ders çalışarak okumayı yazmayı öğrenince çevresindekiler tarafından 'Meşe Tahsilli Şair' diye hitap edilen ve çok sayıda şiiri bulunan Murat Ekiz'in ölümü sevenlerini üzdü.


İlkokulu bile sonradan bitiren Murat Ekiz, hayvan otlatırken dinlendiği Meşe ağacının altında kendi imkanları ile okur yazar oldu. 8 yıl önce geçirdiği ameliyat nedeniyle emekliye ayrılınca koyun-keçi ve dağlara olan aşkını dörtlüklere dökmeye başlayan Murat Ekiz, yazdığı şiirlerle kitap bastırmaya başladı. Çoğunluğu tabiat, koyun, keçi ve davar sevgisi üzerine bir kısmı da Yörük Kızları'na hitaben yazılmış şiirlerini 'Yayla Ellerinden Esintiler' adlı bir kitapta toplayınca tüm bölgede tanınan Yörük Şair sabah saatlerinde hayatını kaybetti. - AYDIN

Kalp Krizi, Yenipazar, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:43 Kaynak: İHA
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